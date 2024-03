El autor del cartel de la Semana Santa de Sevilla retirado: "La asociación, que lleva 'cristianos' en su nombre, debería saber que mentir es un pecado"

Al conocerse, hace unos meses, cuál había sido la imagen elegida para anunciar la Semana Santa de Sevilla de 2024, se levantó cierta polémica ya que algunos lo consideraban sacrílego. La asociación 'Abogados Cristianos' emprendía entonces su particular cruzada contra la obra elegida, ya que que en él verían a Jesucristo demasiado bello o afeminado.

'Abogados Cristianos', en contra

La agrupación de los católicos letrados celebraba en sus redes haber conseguido el objetivo que se marcaron poco después de conocer la obra elegida como imagen representativa de los actos institucionales, procesiones y celebraciones de este año. La Asociación se felicita con el siguiente mensaje: "¡GRAN VICTORIA! Abogados Cristianos consigue la retirada del polémico cartel de Sevilla tras recoger 25.000 firmas".

El creador... de la obra

La periodista de antena 3, Desirée Hernández, informaba que la decisión de la retirada se había tomado tras recoger la firma de 25.000 personas cuya opinión es contraria al cartel, en una ciudad de casi 700.000 habitantes.

Salustiano García es el censurado autor de la polémica obra, e interviene desde Sevilla para valorar la decisión que ha provocado la campaña de la citada asociación. El argumento esgrimido por 'Abogados Cristianos' era que no había motivo para colocar el cartel oficial de la Semana Santa también en la portada de los programas de los eventos organizados.

Sobre la decisión, el autor explica: "Ni me lo esperaba, ni lo contrario. Yo sabía que se podía reproducir el cartel en el programa de mano. Es cierto que unos años lo hacen y otros no. Entonces este año no lo han hecho. Pero desde luego estoy convencido que no ha sido por presiones de ninguna asociación".

El autor, orgulloso y satisfecho

Mantiene su confianza en el Consejo de Hermandades que "ha apoyado el cartel en todo momento. Lo ha hecho públicamente y privadamente. Ellos están muy contentos porque es la primera vez que el cartel, que se reparte de manera gratuita, se ha agotado".

El artista, orgulloso por la elección de su obra, y satisfecho de ella, continúa exponiendo: "Se agotaron 7.000 carteles en 3 días. En la exposición que se ha hecho alrededor del cartel ha tenido colas casi diarias", y es que han llegado a acudir hasta 600 personas a la hora, afirma Salustiano, "ellos se congratulan de ello", asegura en referencia a las hermandades.

"No pintan nada en Sevilla"

El colaborador de Espejo Público y además sevillano de nacimiento, Javier Caraballo, expresaba respecto a la asociación un tajante "no pintan nada en Sevilla". Al mismo tiempo el autor defiende la independencia de los responsables de la toma de las decisiones sobre la Semana Santa en Sevilla: "No ha sido por esa presión seguro. Han tenido otras motivaciones, que no las sé y no quiero especular. Pero eso no. No lo consiguieron en su momento y es mentira que lo hayan conseguido ahora".

Respecto a 'Abogados Cristianos', Salustiano García sentencia: "La asociación, que lleva 'cristianos' en su nombre, debería saber que mentir es un pecado".