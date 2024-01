La respuesta del autor del cartel de la Semana Santa de Sevilla a las críticas: "A lo mejor querían un Cristo fofisano con barriguita"

El nuevo cartel de Sevilla para la Semana Santa ha levantado una oleada de comentarios. En el cartel se aprecia la imagen de un Cristo resucitado, dicen algunos que con un aspecto mucho más joven que el habitual. Es obra del pintor Salustiano García y el modelo es su hijo Horacio García. Desde algunas plataformas como Change.org están solicitando su retirada con más de 8.000 firmas. Las críticas dicen que el cartel no representa la fe, los valores cristianos, la tradición y ni el fervor religioso. Otros lo ven irrespetuoso y blasfemo.

Cuenta Salustiano García que está "sorprendido y preocupado" por las reacciones a su obra. Cuando le hicieron el encargo del cartel dijo que sería muy respetuoso con la institución y la gente a la que va dirigido. Destaca que el cristo tiene el mismo paño que todos los cristos españoles. "A lo mejor querían que le pusiese un chándal", bromea. "Alguna vez se ha representado sin ese paño. El Greco, que es nuestro pintor más espiritual, tiene una pintura de un cristo totalmente desnudo", añade el autor.

"Me han llegado muchas palabras bonitas desde que hice el cartel"

Bromea Salustino sobre la participación de su hijo Horario como modelo de cartel. "Primero fue un querubín, luego un ángel y ahora es un arcángel". A Horacio le han llegado muchas palabras bonitas tras su colaboración. Señala que quienes critican la composición le ven muy guapo y demasiado atractivo. Participar en el proyecto ha sido "una experiencia maravillosa, se lleva el cariño de su familia y la gente que le quiere".

Dice el artista que todos los cristos desde el siglo XIV están fuertes y no ha visto a ninguno que esté gordito. "A lo mejor querían un poco fofisano con un poco de barriguita", bromea. Todos están presentados de una manera atlética heredado del arte grecolatino. "De la polémica nos llegan 3 ó 4 mensajes y todo lo demás son palabras de amor", afirma.

"A nuestro señor Jesucristo no le gustarían los comentarios que está haciendo esta gente. No es muy cristiano esto que está sucediendo. No es un insulto, ¿y si fuese gay, qué?", añade el autor.

"Muchos representantes de las hermandades decían que el cartel les llamaba a la oración"

En la presentación del cartel el consejo superior de hermandades mostró su apoyo a la obra. Muchos les dijeron que les invitaba a la oración. "Había sacerdotes, los presidentes de todas las hermandades, representantes de Vox en el público con todo el mundo encantadísimo, entienden que es una obra de arte y un ligero aire fresco en el mundo de la cartelería de la Semana Santa". Salustino señala que siempre trabaja con modelos vivos y su obra es luminosa porque "se centra en la pate amable de la vida".

Una de las colecciones más importantes para él fue la que bautizó como la del territorio de ternura y toda su obra tiene un baño de eso. "Estamos rodeados de cosas muy feas y desagradable y me sirve de refugio. Este cuadro está dentro de este concepto del arte", destaca.

"Como dijo Picasso a una modelo, si este Cristo no se parece al que ellos tienen en mente ya se parecerá. Está aquí para quedarse y creo que se va a convertir en un icono, lo siento detractores".