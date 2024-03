¿Qué provocaba la desolación de Antonio Banderas? El actor acudía a Málaga para participar en los actos de la Semana Santa

En muchos lugares a lo largo de toda la geografía de España, como todos los años, tienen lugar numerosas procesiones, celebraciones y distintos actos y representaciones con motivo de la Semana Santa. Las cofradías, hermandades, y resto de implicados, miran al cielo con esperanza y cierto temor, confiando en que la meteorología les conceda indulgencia y permita que los pasos puedan salir a la calle.

Mayordomo del trono

Si hay un sitio especial para el reconocido actor español, este sería su Málaga natal. Antonio Banderas no falta a una cita desde niño, manteniendo una promesa que hizo hace décadas, y es que él es miembro de la Cofradía de la Virgen de Lágrimas y Favores, en la que ejerce de mayordomo del trono, asumiendo la responsabilidad de los momentos cruciales de la procesión.

Todos los años, por estas fechas, son habituales las emotivas escenas en las que los sentimientos del artista suelen verse a flor de piel debido al fervor que siente hacia la Virgen. Este año ocurría algo parecido en la Semana Santa de Málaga, pero por un motivo muy distinto.

Las lluvias que está repartiendo la DANA por la mayor parte de la Península son motivo de cancelación de muchas de las procesiones previstas. Los cofrades y hermanos de las distintas agrupaciones ven desconsolados cómo la previsión del tiempo les impide manifestar su fe a las imágenes de vírgenes y santos en las calles de sus ciudades.

"La decisión correcta"

Este Domingo de Ramos estaba prevista la procesión del trono de la Virgen de las Lágrimas y los Favores, pero la previsión de lluvias llevaba a los responsables a tomar la decisión de suspender el evento.

EL actor visiblemente triste y conmocionado cantaba a la Virgen junto a sus hermanos cofrades. Poco después se le escapaban las lágrimas mientras abrazaba y trataba de consolar a varias niñas de la hermandad que lloraban devastadas: "Hay que esperar un año, no más. Hay muchas cosas importantes a parte del paso".

"No, no se podía salir a la calle. Además lo que estaba cayendo este año ya no era agua, era barro. Ponemos en peligro un patrimonio que ha costado mucho trabajo. Hay años de favores y este año toca lágrimas. Viene una Semana Santa muy dura", sentenciaba Banderas.