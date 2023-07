Aurelio Manzano cuenta el "bochornoso" discurso de Íñigo Onieva en su boda: "Si alguien no se había enterado que le había puesto los cuernos él se encargó de recordarlo"

Aunque ya han pasado unos días desde que se celebrara la boda de Íñigo Onieva y Tamara Falcó se siguen conociendo detalles del una de las bodas más esperadas del año. Uno de los secretos mejor guardados hasta la ceremonia fue el vestido, que pudieron ver todos los mortales a golpe de exclusiva de la revista Hola.

El vestido de Tamara estuvo en el centro de la polémica desde el principio. Después de anunciar a bombo y platillo que las diseñadoras del traje serían Sophie et Voilá, finalmente la firma comunicó que rescindían el contrato y dejaban a Tamara sin vestido a pocos meses de la boda. Finalmente fue Carolina Herrera quien se hizo cargo del diseño. Según algunos medios Tamara quería copiar un traje de Chanel y ese fue el motivo de la ruptura con Sophie et Voilà. La hija de Isabel Preysler estaría interesada en un diseño de la colección de alta costura de 2014/2015 firmada por Karl Lagerfeld inspirada en el barroquismo.

"Tamara tenía en mente muchos diseños e inspiraciones"

Apunta Aurelio Manzano que ha hablado con Chus, la persona que lleva la imagen de Tamara Falcó, que niega que Tamara pidiese una inspiración de ese vestido en concreto. Señala que el citado vestido de Chanel no cumplía los requisitos para favorecer a Tamara y que su primera cita con Sophie et Voilà llevó muchos diseños e inspiraciones. Desde el vestido de Grace Kelly, a las mangas de óscar de la Renta, pero en ningún caso fue este el modelo concreto que quiso llevar.

Pastillas para la resaca ¿las tomaron sus invitados?

Los novios no han querido dejar al azar ningún detalle y pensaron incluso en la posible resaca que pudieran tener los invitados después de una noche de fiesta. Unas pastillas anti resaca que protegen de los efectos del alcohol.

El creador de estas pastillas explica que sacaron el producto a finales del año 2020 y a finales del 2021 Íñigo Onieva a través de un contacto en común se uso en contacto con él. Se interesó por el producto como socio de una discoteca muy famosa en Madrid. Quería proporcionar ese producto para los clientes de esa discoteca. El autor del producto no sabe qué personas de la boda hicieron uso de las pastillas.

Los discursos de la boda de Tamara Falcó, un 'trágame tierra' para muchos invitados

Apunta Aurelio Manzano que estas pastillas les hubieran venido muy bien a los amigos de Íñigo Onieva por "un momento muy vergonzoso que se dio en la ceremonia". Según Manzano fue una escena "de esas de trágame tierra" que vivió Tamara en plena boda.

Estando en la cena un amigo de Íñigo cogió el micrófono y empezó a hablar de que su amigo era bueno y no era lo que pensaban. Posteriormente otro amigo fue a leer una carta, "realmente no sabía leer o estaba tan contento que no veía las letras", apunta Manzano.

Tuvo que salir Manuel Falcó, el hermano de Tamara "a cerrar un poco la situación". Apunta además que el discurso del propio novio "también se las trajo, la gente estaba como alucinada y todo era 'kafkiano'". "Hasta tal punto que en pleno discurso alguien muy cercano a la familia le pidió a los de sonido que lo quitaran para que no siguiera hablando".

Era un momento muy incómodo para la familia de Tamara y sobre todo para Tamara porque "si alguien no se había enterado que le habían puesto los cuernos ya él se encargó de recordarlo y de decirlo". Íñigo también tuvo palabras bonitas para Tamara: "Eres mi sol y mi luna pero no te preocupes que no te lo volveré a hacer". "La gente estaba alucinando", insiste el periodista.