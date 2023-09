Así describen sus compañeros al joven que ha apuñalado a profesores y alumnos en Jerez: "Siempre ha sido muy agresivo cuando se enfadaba"

"Han pasado 5 minutos todo el mundo y todo el mundo ha empezado a correr, los profesores chillaban y han empezado a salir niños con sangre". Este es el relato de una de las alumnas del instituto de Jerez donde un joven de 14 años la ha emprendido a puñaladas contra 3 profesores y dos alumnos.

Cuando se ha producido el suceso cuenta una alumna que se han cerrado las puertas de su clase y hasta que no se ha dado aviso no han podido salir del aula. "Había un niño con dos cuchillos en la mano amenazando a otro", dice una de las testigos. Una de las alumnas que ha hablado para los micros de Espejo Público ha contado que ha pasado toda la etapa de primaria con este chico y "siempre ha sido un niño muy agresivo cuando se enfadaba". Otra alumna asegura que el joven tenía autismo.

"Hemos dejado todo dentro, nos han mandado salir"

Los primeros minutos tras el ataque ha reinado el desconcierto en el centro. Muchos no entendían el revuelo y no tenían información de qué era lo que había pasado. Tras los hechos el joven ha sido trasladado por un coche de la Policía. A los alumnos les han sacado del instituto y no les han permitido coger sus enseres hasta nuevo aviso.

"Avisaron de que había una persona descontrolada con 2 cuchillos"

Serafín Giraldo, inspector de Policía, cuenta que se ha producido una llamada a las 8,30 horas informando de un incidente de una personas descontrolada con dos cuchillos que estaba causando apuñalamientos. Hasta allí se dirigieron los radiopatrullas de la zona. No se ha registrado ningún policía herido, y este no ha ofrecido gran resistencia. Tras el ataque "hay una personas herida de gravedad y otras de menos gravedad que tiene un pinchazo en el ojo", apunta Giraldo.

El joven se encuentra en dependencias policiales y no se le puede tomar exploración sin pedir permiso al ministerio fiscal. La exploración que se le realice tendría que ser con sus padres presentes al tratarse de un menor de edad.