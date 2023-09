Si recibiste la alerta de la DANA en tu móvil no significa que Protección Civil tenga tu número de teléfono

Quienes ayer estaban en la Comunidad de Madridrecibían una fuerte alerta en los teléfonos móviles que sorprendía a más de uno no solo por el contenido, también por el fuerte estruendo que este producía. En la alerta se informaba de la llegada de una DANA a la Comunidad y se pedía a los ciudadanos que no salieran de sus casas y no cogieran su vehículo si no era estrictamente necesario.

El remitente de la alerta era Protección Civil de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112. El mensaje alertaba del riesgo extremo de tormentas ya que la Comunidad se encontraba en el nivel 1 del plan de inundaciones.

El sistema encargado de enviar este tipo de alertas es ES Alert, un método de alerta masiva que lleva activo en nuestro país tan solo desde principios de año. La Comunidad de Madrid recuerda que forma parte de un programa europeo y corresponde a protección civil de las distintas comunidades autónomas activarlo.

No significa que el remitente tenga el número de teléfono de todos sus destinatarios

Este sistema no es un SMS ni significa que el destinatario tenga tu número de teléfono. El programa envía este mensaje a todas las antenas que están conectadas a la Comunidad de Madrid, sin excepción.

El envío de esta alerta se convertía en el centro de los comentarios de muchos usuarios en las redes sociales. Algunos comentaban en tono de humor que les había asustado mucho más la alerta que las lluvias que se habían registrado. En el terreno político, el presidente de Andalucía Juanma Moreno comentaba que no se debe asustar a los ciudadanos con este tipo de mensajes mientras que Juan Lobato (PSOE Madrid) celebraba que esta alerta se hubiera enviado.