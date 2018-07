Así fue el tenso interrogatorio del juez Ricardo Javier González que pidió absolver a 'La Manada' con la víctima

Las actuaciones del magistrado Ricardo Javier González en el juicio de 'La Manada' han provocado una oleada de reacciones en contra de este juez que pedía, mediante voto particular, la absolución de los jóvenes sevillanos. El letrado reflejaba en la sentencia que la víctima parecía disfrutar en la relación sexual: "Lo que me sugieren sus gestos, expresiones y los sonidos que emite es excitación sexual", concluía.

En un momento de la jornada judicial el magistrado se dirigió a la víctima para preguntarle por su reacción ante las relaciones sexuales.

Juez: Buenos días.

Víctima: Buenos días.

J: Solamente tres o cuatro precisiones y nada más. Reiteradamente, el comentario a las contestaciones que ha ido dando es que la situación le supuso un shock, se quedó bloqueada y se sometió. Que no sintió daño, que no hubo fuerza física y que tampoco hubo amenazas, sino que fue la situación de shock la que usted tenía y que sucedió lo que sucedió.

V: Sí.

J: Bien, esa es la percepción suya. La pregunta que le hago es... Ante esa situación, desde el punto de vista de los acusados, ¿qué manifestación hizo usted, de cara a ellos, para que supiesen que usted estaba en situación de shock y que estaban teniendo esa situación de relaciones sexuales sin consentimiento por su parte? ¿Cómo pudieron ellos... Si usted hizo algo, manifestó algo, verbalizó algo...?

V: No, no. O sea, yo cerré los ojos... No hablaba, no estaba haciendo nada, estaba sometida y con los ojos cerrados. Si eso... Estaba con los ojos cerrados y sin hacer nada, ni decir nada, ni nada. Entonces, si...

J: No estoy valorando, sólo pido una descripción de los hechos, porque somos, obviamente, quienes tenemos que resolver. No valoro nada, quiero simplemente puntualizar, desde mi punto de vista, extremos que pudieran ser relevantes en su caso. Desde ese punto de vista, su percepción ya la ha comentado, quería saber si, desde el punto de vista de los procesados, ¿hizo usted en algún momento, algún gesto, alguna manifestación, alguna actuación suya..?

V: No hablé. No, no, no grité, no hice nada. Entonces, que yo cerrara los ojos y no hiciera nada, lo pueden interpretar como que estoy sometida o como que no.

J: En cualquier caso, daño, dolor durante ese episodio ha quedado claro que no sintió usted.

V: Es que no me acuerdo si en ese momento... Lo único que estaba con los ojos cerrados y pensando en que se acabara.

J: En que se acabase la situación. Gracias.