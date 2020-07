Así debes celebrar tus comidas familiares para evitar contagios de coronavirus

La mascarilla y el uso de gel hidroalcohólico se han convertido en dos habituales de nuestro día a día para evitar los contagios de coronavirus. Sin embargo, cuando estamos con nuestra familia o amigos en entornos como nuestra casa tendemos a bajar la guardia.

El Consejo general de enfermería advierte que los entornos familiares son los que más contagios de Covid-19 producen y da algunas recomendaciones para aliviar este foco de transmisión.

Una de las primeras directrices es que tan sólo ponga la mesa una única persona y los útiles no sean colocados por varias personas. Los comensales deben permanecer a metro y medio de distancia en la mesa y los cubiertos de cada uno deben estar señalados con un identificador para que no haya confusiones.

Si hay una botella de vino esta no debe pasar de mano en mano, sino que una misma persona debe servir a los demás. El uso de gel pulverizador debe ser algo constante en la mesa, y en el caso que no se mantenga la mascarilla no se puede olvidar mantener la distancia de seguridad.