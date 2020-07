Señala Esther Amores, jefa de rastreadores de Ciudad Real, que Barcelona, epicentro de los rebrotes de coronavirus, es un núcleo financiero importante del que continuamente salen trenes hacia Madrid. "Podría ser cuestión de días que los casos de Barcelona se trasladen al resto del país", señala.

Cree que si casos como los rebrotes en Barcelona aumentan y la gente no se conciencia y no se aisla cuando se les pide ya podría existir una segunda ola. "Es por responsabilidad cívica, la gente no es consciente de que quien puede parar una segunda oleada son ellos".

Lamenta que haya gente que no cumpla las medidas de aislamiento que se le piden para frenar el ascenso de rebrotes de coronavirus como los que están teniendo lugar en Cataluña. Señala que cuando los rastreadores llaman a los positivos algunos directamente les dicen que no se van a aislar. "La gente no entiende que no tener síntomas no es sinónimo de estar inmune frente al virus".

Considera que los casos en Cataluña aumentan por la falta de prevención. "La gente joven se ve más inmune frente al virus, hay grandes aglomeraciones en playas, fiestas mezcladas con alcohol que nos desinhibe del sentido de responsabilidad".

