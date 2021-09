Así reconoció la falsa víctima de la agresión homófoba a la Policía que había inventado la denuncia

Tiene 20 años y procede de Andalucía. Llevaba muy poco tiempo residiendo en el barrio madrileño de Malasaña cuando denunció haber sido agredido por 8 encapuchados en su portal. El joven aseguraba haber sido víctima de una agresión homófoba ante la Policía.

Desde el primer momento los agentes tuvieron la sospecha de que la denuncia pudiera ser falsa. Las cámaras de seguridad de la zona no habían registrado nada, los testigos no escucharon los gritos ni la agresión, no había restos de sangre en el portal donde supuestamente le habían agredido en las nalgas con un cúter y no localizaron ninguna evidencia en las papeleras cercanas al domicilio del chico.

No había ninguna prueba que soportara la veracidad de la denuncia. Sin embargo, los agentes siguieron intentando reconstruir el relato que había hecho la supuesta víctima. Pensaron que sería útil analizar el teléfono móvil del denunciante para seguir el rastro de llamadas y la geolocalización en busca de alguna pista.

Cuando la Policía le pide al joven su teléfono móvil este se derrumba y reconoce que se ha inventado los hechos. Tal y como determina Nacho Abad, la falsa víctima había estado manteniendo relaciones sexuales con un chico al que había autorizado a tatuarle las nalgas. El denunciante tenía novio y quería ocultarle la infidelidad, por eso inventó la agresión.

Tras confesar que había inventado los hechos aseguró que se sentía muy libre viviendo en Malasaña y negó que hubiera manadas de fascistas que agredieran a miembros del colectivo LGTBI.

