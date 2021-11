Así cambió su versión Bernardo Montoya después de confesar que había matado a Laura Luelmo

Bernardo Montoya fue detenido por el crimen de la profesora Laura Luelmo. La joven de 26 años se acababa de mudar a El Campillo (Huelva) procedente de Zamora tras haber sido contratada en un instituto cercano de la localidad de Nerva. El cuerpo sin vida de Laura apareció 13 días después de su desaparición en una zona de matorrales.

Tras detener al vecino de enfrente de la víctima, Bernardo Montoya, este terminó confesando los hechos y pidieron perdón a la familia. Bernardo era un asesino reincidente que había salido recientemente de prisión. Sin embargo, meses después de ser detenido Montoya decidió cambiar su versión de los hechos y aseguró que la verdadera culpable del crimen era su expareja Josefa.

"Tras meditarlo en mis horas de soledad he decidido volver a cambiar mi versión porque n me voy a comer el marrón de Josefa", comenzaba diciendo en una misiva desde la cárcel. Asegura que la chica se acercó a él para preguntarle por un supermercado cercano y le dio las indicaciones correctas, Josefa salió de casa recriminándole qué hacía hablando con ella y le propinó un golpe con un palo de escoba. Él la llevó al dormitorio y le ató las manos. Posteriormente Josefa le propinó un nuevo golpe en la cabeza a Laura. Esta es la rocambolesca versión de los hechos que aportó Montoya y que no concuerda con los resultados extraídos de la autopsia en los que además se confirma la agresión sexual.

Espejo Público pudo localizar a Josefa, la expareja de Bernardo que negó categóricamente las acusaciones. Actualmente Bernardo Montoya se encuentra en la prisión de Sevilla donde ha estado en el módulo de aislamiento debido a la animadversión que despierta entre el resto de presos. Van a visitare su hermana y su novia con asiduidad.

