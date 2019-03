Ascienden a 15 las denuncias contra el profesor del colegio Valdeluz

"Andrés se sentaba en la banqueta del piano y me marcaba el ritmo con toques reiterados en una pierna. A partir de ahí, subía a otras partes más íntimas". Este es el tipo de declaraciones que Andrés Díez ha tenido que escuchar ante el juez. Sin embargo, su actitud fría y distante durante el interrogatorio no ha dejado entrever ningún tipo de sentimiento. Se negó a declarar ante la policía durante su detención. Tan solo lo hizo ante el juez durante tres horas y media y negando en todo momento los hechos.

"Se sentaba detrás de mi y me abordaba. Me di cuenta de que él no estaba haciendo algo bien cuando durante una clase se retiró rápidamente al abrirse la puerta del aula". Son algunos de los detalles de los abusos que sufrieron las alumnas de sus clases.

Hoy sabemos que siguen aumentando el número de denuncias y de posibles víctimas. Ya son 15 las jóvenes que han sufrido, supuestamente, abusos sexuales por parte del profesor. Algunas de ellas han declarado que tenían solo seis o siete años cuando el maestro las sometía a tocamientos de sus partes más íntimas. Por este motivo, las niñas llegaron a odiar las clases de música y en especial el piano. Muchos padres no entendían este rechazo. Sobre todo, cuando Andrés las seducía diciendo que estaban muy capacitadas para la música y que podrían hacer una gran carrera con el piano.

El juez ha unificado todas las denuncias para centrar el caso en los delitos de abusos. Sin embargo, fuentes de la investigación no descartan que algunos de éstos delitos hayan podido prescribir pues esto ocurre cuando pasan cinco años desde que la víctima alcanza la mayoría de edad.

Así las cosas, la familia del presunto acosador, no ha dejado de mostrar su sorpresa. Aseguran que Andrés es un hombre culto y sensible. Un hombre que nada tiene que ver con la imagen de monstruo con la que se le describe ahora. Su mujer y la hija de ésta dicen que Andrés siempre se ha preocupado por los demás. Sin embargo, esta imagen contrasta con la actitud fría e impasible que ha mostrado ante el juez.