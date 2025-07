Asarse para sobrevivir: Los que se la juegan bajo el sol

“Me siento muy caliente, pero es lo que tengo que hacer para sobrevivir”. Quien nos lo cuenta, resiste como puede bajo un pijama de felpa y una máscara de gomaespuma empapada en su interior. Por fuera parece el feliz perrito Marshall de la “Patrulla canina”. Son las 13,30 horas y estamos a 34.5 grados. El termómetro subirá hoy hasta los 38 y este hombre vestido de perro permanecerá ocho horas así para ganar unos 20 euros. “Soy cocinero. Cuando mis papeles estén en regla tendré otra manera de vivir”. Con lo que gana se paga la habitación y envía dinero a su hija en Perú.

No sólo golpes de calor

Cuando un goteo de fallecidos por golpes de calor va saltando a los titulares en días alternos, resulta difícil asimilar que las altas temperaturas constantes matan a mucha más gente. Se estima que sólo en el mes de junio fueron cuatrocientas personas. Insolaciones, deshidratación y sobre todo agravamientos de enfermedades subyacentes de los más vulnerables desembocan en ocasiones en muerte.

¿Correr a medio día bajo el sol?: “es una forma de vida”

Arquímedes es uno de esos cientos de “riders” que recorren en bici la ciudad para llevarle en hora su pedido. Pedalea ocho horas bajo el sol. “A mí no me ha dado ningún golpe de calor, pero algunos compañeros han tenido problemas con eso”. Ellos pedalean por obligación, pero son numerosos los que corren por placer a las horas centrales del día, a pocos grados de los 40. “Es una forma de vida” asegura uno de ellos que trota con su pareja.

El calor a los 90

Los más vulnerables a estas temperaturas altas y constantes son los mayores, los niños, y quienes tienen enfermedades latentes. Lola roza los 90 y se cuida mucho de mantener su casa prácticamente a oscuras durante el día. No levanta las persianas, se humedece el cuello con un pañuelo, trata de crear corrientes naturales, y sobre todo no pisa la calle durante el día. “Y eso que nunca he tenido sofocos”. Tiene una naturaleza prodigiosa contra el calor, asegura. Pero “se oye que hay muchas personas mayores que han fallecido por el calor. Toda prevención es poca”, dice en la oscuridad constante de su casa.

