Antonio Turiel, experto del CSIC, sobre el apagón: "Hay que invertir en sistemas de estabilización de las renovables"

Durante los últimos días estamos hablando continuamente del mix energético, de esa combinación de fuentes de energía que usa cada país para producir electricidad. Antonio Turiel, doctor en Física y experto en energía del CSIC, en todo este debate ha incluido un factor que otros técnicos no han tenido en cuenta: la codicia de las eléctricas. "Las empresas, como es normal, intentan maximizar beneficios", ha afirmado Turiel. El problema, según el experto del CSIC, es la gran inversión que hay que hacer para estabilizar la salida de las nuevas renovables, y quién asume dicha inversión.

La energía hidroeléctrica es flexible, pero otras como la eólica y, sobre todo, la fotovoltaica, son bastante inflexibles. España cuenta con mucha producción de energía que no se adapta a los cambios y, según Turiel, hay que invertir bastante para que funcione correctamente. La nuclear, una de las fuentes de energía que ha suscitado más debate en los últimos días, también es inflexible. "Por eso el día del apagón también cayó", ha señalado Antonio Turiel.

¿Es mejor que la producción eléctrica sea nacional?

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha reclamado tras el apagón que la gestión de la red eléctrica tiene que estar en manos públicas, incluyendo el transporte, la comercialización y la distribución de la electricidad. Antonio Turiel coincide en que la producción eléctrica sería mejor si fuera nacional. "Hay aspectos que se pueden dejar al mercado, pero otros que, por cuestiones de seguridad, tienen que ser regulados de manera más estricta", ha apuntado el experto.

¿Quién se hace cargo de la inversión?

Para Turiel, el gran dilema que hay que resolver ahora es quién va a pagar la renovación de los sistemas de estabilización de energía para que no vuelva a ocurrir lo sucedido el pasado lunes. Turiel insiste en que no es un problema de que falten cables, ya que el consumo de electricidad en España cae desde 2018. "No falta capacidad, pero si quieres tener una matriz profundamente renovable, hay que invertir en sistemas de estabilización", ha resaltado el doctor en física.

Con la legislación de 2022, la inversión recaía sobre aquél que ponía en marcha la planta. el problema, según Turiel, es qué pasa con todas esas plantas levantadas antes de 2022 ¿tienen que pagar las empresas o Red Eléctrica? "Yo creo que todos tienen algo de responsabilidad, eso es lo que favorece que el debate sea más complicado", considera Turiel.

