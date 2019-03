Antonio del Castillo: "Nunca tuve miedo a que me dieran una paliza"

El audio de la grabación no tiene excesiva calidad, pero se escucha de manera muy clara cómo los padres de "El Cuco" le comentan al infiltrado de la policía que les gustaría dar una paliza a los padres de Marta del Castillo. Antonio del Castillo se lamenta de no haber contado con las grabaciones en las que los padres de "El Cuco" amenazaban con darles una paliza a él y a su mujer, Eva Casanueva. "Si las hubiera conocido antes, podría haberles denunciado por amenazas, pero ahora ya no sirve de nada", se lamenta.

Asegura el padre de Marta que "no les sorprende nada", la actitud de Ángel y Rosalía, los padres de "El Cuco", aunque no les conoce personalmente de nada. "No he tenido miedo que fueran a dar una paliza, me preocupé más por mi mujer, mi suegro o el resto de familia"