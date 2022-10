Ángela Ruiz, exalumna del colegio mayor Santa Mónica: "No tienes que escuchar que te llamen puta todos los días desde tu habitación"

Ángela Ruiz es exalumna del Colegio mayor Santa Mónica al que los estudiantes del Elías Ahuja gritaron cánticos machistas desde su balcón . Asegura que fue "una de esas mónicas putas durante 2 años". Señala Ángela que más allá de se que hicieran cánticos, que no se entendían la mayor parte de las veces, el insulto 'putas mónicas' era diario.

En su día a día tenían especial cuidado de salir al balcón porque en cualquier momento les gritaban y les decían que no se escondieran. Además, cuando salían de la ducha vigilaban las ventanas ya que temían ser vistas. Tampoco salían al balcón a tomar el sol si su habitación daba a la fachada donde estaban los chicos del Elías Ahuja.

Cree esta joven que al final se normaliza el no poder disfrutar del balcón de tu habitación. Ella tenía la suerte de que su balcón daba al otro lado y podía hacer uso de la terraza pero es consciente de que en el Santa Mónica "se normalizan los cánticos machistas". "Tú no tienes que estar en tu habitación escuchando que te llamen puta todos los días", apunta.

"Estas chicas deberían dejar de lado que son sus amigos y decir que estos comentarios ni tienen cabida ni se pueden normalizar"

Pensaba que a día de hoy, y después de 10 años que ella estuvo allí, "esto no pasaba" aunque entiende que "son gente de 18 años y no se han parado a pensar en esos temas". Sobre lo que pasa en las capeas, cuenta que "son fiestas de niños de 19 años que se emborrachan y comen. Le llaman capea porque sale una vaquilla".

A las estudiantes que hoy residen en el colegio mayor Santa Mónica les diría que no tienen que normalizar este tipo de actos. "Ellas hablan de este cántico en concreto pero si ahondas en la relación que tienen ellas con los balcones de enfrente no es una relación sana y eso no me lo puede negar ninguna. Que dejen de lado que son sus amigos y defiendan que estos comentarios no tienen canida y no se pueden normalizar".