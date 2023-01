Ángel Antonio Herrera, sobre la canción de despecho que no quiso cantar Julio Iglesias: “Julio ya era un “golfo profesional” y lo ha seguido siendo”

Tamara Falcó desvelaba en El Hormiguero 3.0 el comentario de su madre Isabel Preysler sobre Julio Iglesias: “Enamorada es lo que yo estaba de tu padre que me rompió el corazón y por eso no le pude perdonar”. La Marquesa de Griñón cree que quizás si se hubiera dado otra oportunidad no tendrían vidas distintas, por ello reflexiona y toma la decisión de perdonar a Íñigo Onieva, y empezar de cero su relación: “decidimos enterrar el hacha de guerra la semana de Navidades”.

Pilar Vidal, periodista y colaboradora del programa “Espejo Público” asevera que “Julio Iglesias tiene la misma concepción que tiene Íñigo”. Es decir “Julio no considera infidelidad al estar una noche con una señora o con dos, sino a tener una relación más allá”.

Ángel Antonio también analiza las palabras de Tamara Falcó y concluye que: “Lo que cuenta Tamara es que aquello era un amor abrasivo importante y que a lo mejor su madre tenía que haberse dado la oportunidad de perdonar a Julio al que realmente no hay quien perdone”.

Herrera destaca la importancia que tuvo el matrimonio entre Isabel Preysler y Julio Iglesias, cuya fama no le beneficiaba: “Julio ya era un golfo profesional y lo ha seguido siendo hasta que la salud le ha dado de sí”. Siempre usaba la misma excusa: “estaba de gira” pero remarca que “Íñigo Onieva no es Julio Iglesias”.