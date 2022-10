La confesión de Matías Prats sobre Tamara Falcó tras la infidelidad de Íñigo Onieva

De casi tocar el cielo a precipitarse a los infiernos. La vida de Tamara Falcó ha dado un giro de 180 grados. La joven anunció esta semana la ruptura del compromiso con Íñigo Onieva. La marquesa de Griñón y el ingeniero dedicado al mundo de la noche han cesado su relación acaparando las portadas de las revistas del corazón, programas de televisión y tertulias.

La vida amorosa de Tamara Falcó es sin duda el tema de la semana entre los corrillos. Algo de lo que no ha podido escapar ni el presentador de Antena 3 Noticias Fin de Semana, Matías Prats, que ha 'confesado' que no ha podido eludir el asunto.

"Ha sido imposible eludir, escaparse de este asunto. Han sido muchas horas en la radio, tertulias y prensa", ha señalado.

Viaje a México

La expectación ha cruzado nuestras fronteras. La hija de Isabel Preyler ha reaparecido esta noche en México y ha confesado haber vivido un "despertar espantoso". Falcó ha señalado que aún no tiene explicación de lo que pasó con su exnovio, quien apareció en un vídeo besando a una modelo brasileña, lo que derivó en que esta semana la 'influencer' lo eliminara de sus redes sociales y borrara la fotografía de un anillo valorado en 14.500 euros, apenas 48 horas después del anuncio de compromiso. "No lo entiendo, o sea, no me cabe por la cabeza lo que ha sucedido, pero creo que él y todos los que están perdidos en las sombras merecen conocer la verdad y el amor de Dios", ha señalado.

"Yo no siento odio hacia él ni aberración, me da pena, me da pena que con todas las cosas maravillosas que hay en la vida, vea, o sea, que considere que esas son las cosas por las que vive, a mí eso sí que me da pena", ha zanjado.

La joven aristócrata de 40 años es hija del fallecido empresario y viticultor Carlos Falcó, marqués de Griñón, y de Isabel Preysler, actual pareja del escritor Mario Vargas Llosa y exmujer del cantante Julio Iglesias, a quien ella llama cariñosamente "tío Julio".