"Andorra sigue siendo ventajosa para aquellos que quieren defraudar"

INVESTIGACIÓN ESPEJO PÚBLICO

El principado de Andorra ha sido durante muchos años el paraíso fiscal más cercano a España. Pero en 2010 Andorra empieza su particular camino hacia la transparencia. El problema radica cuando el delito que se comete no es considerado como tal en Andorra. Es el caso del delito fiscal, en España no solo se persigue sino que está castigado con penas de hasta 6 años de cárcel. sin embargo en Andorra ese delito no existe.