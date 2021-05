Analizamos el plan económico que ha entregado España a la Unión Europea

Durante mayo y junio Bruselas evalúa los planes, sobre todo, que las inversiones en la agenda verde y digital se cumplan. Y, fundamental, el calado de las tres exigencias que ha hecho para dar luz verde al plan económico de España: la reforma laboral, las pensiones y la fiscalidad.

Nos examinamos de 11 materias. No podemos suspender ninguna de las 11. Son tres notas, A, B y C. Necesitamos, como mínimo, 7 aes y 4 bes. No podemos sacar ninguna C. ¿Cuándo llegará el dinero? Si aprobamos, Europa tendrá que pedir dinero a los mercados, endeudarse, y a partir de julio podría enviar el capital.

En ese plan de recuperación está incluida una decisión que ha sido la gran polémica del fin de semana: la declaración conjunta de la renta que de momento se frena. Los titulares de la prensa son claros: el Gobierno da marcha atrás y paraliza la eliminación de la tributación conjunta de la renta.

Esto quiere decir que una pareja puede hacer la declaración de la renta de manera individual, cada una por su cuenta como lo que estamos viendo. Pero hay matrimonios en los que un cónyuge no trabaja o tiene ingresos muy bajos con lo que conviene hacerla conjunta para tener beneficios fiscales. Esta casuística afecta a 4’2 millones de personas y 2’1 millones de hogares.

El Gobierno dice que lo ha paralizado, pero la realidad es que la medida está incluida en el plan que ha enviado a Bruselas con lo que veremos si lo paraliza de verdad o no.