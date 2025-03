El análisis del rearme de Europa de dos altos mandos militares retirados: "Tenemos que estar seguros de querer defendernos juntos"

Está claro que el nuevo orden mundial impuesto por Donald Trump nos arrastra a todos y en esta situación nos preguntamos si ¿los españoles se tienen que preparar para ver tropas españolas de paz en Ucrania?

Paz en Ucrania

En el programa "Espejo Público" analizamos con dos militares cómo afectará a España el rearme de Europa. Por un lado,, teniente general del Ejército del Aire retirado y del otro lado de la mesa el almirante retirado. A ambos les preguntamos ¿Cuál es esa carta en la manga que tendría Trump para convencer a Putin de que acuerde una paz en Ucrania?

Según el almirante Garat no habría un as en la manga y asegura que "uno de los grandes problemas en la gestión de este conflicto, como lo ha sido en toda la humanidad, la Segunda Guerra Mundial, es el aislamiento de los poderosos. Yo creo que Putin cree que puede ganar la guerra porque sus generales le dicen que puede ignorar la guerra a pesar de que lleva más de un año sin avanzar prácticamente nada en los objetivos de esa guerra. Y creo que a Trump le pasa lo mismo". Juan Rodríguez Garat explica que "él dice que Zelensky tiene un 4% de apoyo, es porque se lo habrá dicho Putin en sus conversaciones telefónicas. Y en su círculo nadie se atreve a decirle que eso no es así, sencillamente porque lo despediría. Y por lo tanto, me parece a mí que la baza de Trump no es más que Putin le asegura que quiere la paz y no ha llegado a penetrar en qué condiciones de paz exige Putin, que son absolutamente incompatibles con lo que quiere oír".

¿Tropas españolas en Ucrania?

Sobre la posibilidad de que las tropas españolas se instalen en Ucrania el almirante retirado Juan Rodríguez Garat considera que "no parece que sea posible, porque aunque se está hablando mucho de esa utilización de tropas europeas para poner la paz en Ucrania después de un alto el fuego, ese alto el fuego no tiene ninguna perspectiva de que se vaya a producir. No porque Zelensky se niegue. A Zelensky se le puede presionar. Zelensk pero Putin todavía no se ha movido un milímetro de la postura de que no va a aceptar un alto el fuego temporal, hasta que consiga todos los objetivos de la guerra". Además, explica Garat "si no han conseguido en todo un año ocupar o conquistar ninguna ciudad de más de 30.000 habitantes y estamos hablando de una ciudad de 700.000, pues hay que pensar que esto va a tan largo plazo que esta fuerza de interposición no es posible, ni siquiera posible, hasta que termine la guerra como un vencedor. Y entonces no es necesario eso como decía ayer Pedro Sánchez".

Paraguas nuclear de Francia

Macron está poniendo ya su paraguas al servicio del resto de socios europeos y en esta situación Juan Antonio Castillo Maseste, teniente general del Ejército del Aire retirado, opina que "en términos empresariales, si se llega a la guerra, nosotros hemos fracasado el balance, pasa a ser cero y tenemos que vender la empresa". Y sobre el paraguas nuclear, lo cierto es que la destrucción mutua no la dan solamente los inventarios de misiles intercontinentales, los dan los ABN antimisiles, que son los que tanto se mencionaron durante la Guerra Fría, los despliegues en Europa, que son los que, aunque el otro sea delante en el lanzamiento de los suyos, tú los podrás interceptar lo suficientes, como para que a ti te da supervivencia de los necesarios para destruirle también lo que quiere decir que no solo son los inventarios de misiles balísticos, sino que son los misiles antimisiles".

Para el almirante Garat es podría plantear "crear un ejército europeo si hay voluntad política para hacerlo. Los ejércitos son instrumentos de las naciones. Europa no es una nación. Antes de tener un ejército europeo, tenemos que estar seguros de que los pueblos europeos, nosotros queremos defendernos juntos, que los españoles están dispuestos a considerar que un ataque a Letonia es un ataque a España y que los Letones están dispuestos a considerar que un ataque a Ceuta y Melilla es un ataque a Letonia. Si esa voluntad se consigue y hace falta un esfuerzo pedagógico enorme por parte del liderazgo europeo, en general, el ejército europeo vendrá rodado, no habrá ninguna pega en hacerlo".

