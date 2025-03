El almirante Juan Rodríguez Garat, contundente: "Europa debe convertirse en una potencia nuclear"

El almirante Garat cree que Ucrania sí que podría aguantar sin el envío de material militar por parte de Estados Unidos ahora que ha quedado en suspenso. Pone el ejemplo de lo que sucedió cuando estuvo paralizado durante seis meses hasta que el Congreso norteamericano consiguió aprobar un crédito nuevo del Presidente Biden y "no se notó excesivamente", asegura en Espejo Público. Cree que la pérdida que más va a notar Ucrania son los misiles Patriot, porque si no vienen de Estados Unidos "nadie más se los puede dar" dice Garat. Apostilla que más que proporcionar material militar el papel ahora de Estados Unidos es el de garantizar el alto el fuego.

El pronóstico de Garat

Juan Rodríguez Garat cree que el gran problema para llegar a un alto el fuego no está en Zelenski, al que "se puede presionar". Está en Rusia, dice. Vladimir Putin no va a aceptar un alto el fuego en Krusk, por ejemplo, donde tiene tropas ucranianas ocupando una parte de su territorio. Lo tiene claro: "Putin no lo va a aceptar nunca". Está convencido de que si Zelenski juega bien sus bazas es probable que pueda conseguir que el que se niegue a ese alto el fuego sea Putin y que Donald Trump se vea obligado a presionar al presidente ruso.

Europa debe convertirse en potencia nuclear

Preguntado por Susanna Griso la respuesta del almirante Garat es contundente: "Europa debe convertirse en potencia nuclear". El tratado de no proliferación ha fracasado, dice, y una Europa no nuclear "no podría ni sentarse en las mesas de debate". Considera que Europa no puede depender solamente del paraguas de Francia ni estar a expensas de quién gana las próximas elecciones allí.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.