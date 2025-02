"Anabel Pantoja ha decidido emprender una guerra": Gema López, critica la última decisión de la 'influencer', por su hija

"Unas imágenes (...) que hasta ahora no habíamos visto", eran las palabras que utilizaba la periodista Gema López para referirse a un vídeo de hacía pocas horas de la madre de Anabel Pantoja, Merchi.

Con David Rodríguez, padre de la pequeña Alma (hija también de Anabel), fuera de escena, los acontecimientos podrían haber dado un nuevo giro. La hasta ahora pareja sentimental de la 'influencer' abandonaba recientemente la casa familiar de la isla de Gran Canaria, y se desplazaba a Córdoba. Las tensiones generadas a raíz de la investigación por malos tratos a su bebé estaría llevándoles a puntos en los que no se han visto antes y habrían causado un distanciamiento entre los dos.

Recordemos que el Tribunal Superior de Justicia canario abrió una investigación después de que el Hospital, en que fue ingresada Alma el pasado 11 de enero, activara el protocolo de protección infantil. Las lesiones que presentaba la hija de ambos eran compatibles con un caso de maltrato y Anabel y David tuvieron que ir a prestar declaración ante la justicia.

La enorme expectación generada, desde que se conoció que Alma sufría un problema de salud que revestía cierta gravedad, hizo que numerosos medios se desplegaran en el entorno de Anabel y David.

Eso ha podido generar una presión adicional a la pareja. Aun así Gema dudaba de que la aparente nueva estrategia con la prensa de Anabel Pantoja vaya ser ventajosa para ella y los suyos. La periodista subrayaba también que el proceso en el que están inmersos es largo y se extenderá meses.

Gema ponía en duda que los consejos que estaría recibiendo Anabel fueran acertados y avisaba de lo siguiente: "Ahora un paso en falso es negativo".

Anabel Pantoja emitía un comunicado. Lo publicaba en sus redes sociales. En él se desahoga contra los medios que cubren toda la información que rodea la salud de su hija Alma. Considera que se traspasan los límites por el seguimiento al que está sometida su vida a día de hoy. Según Anabel, la prensa está grabando escenas íntimas, y termina afirmando: "¡Ya no puedo más!".

Lo último que habría hecho es grabar a los periodistas y publicar sus rostros en las redes. Sobre esto se pronunciaba rotundamente Gema: "Creo que es una torpeza muy grande".

Recordemos que ella vive de compartir su vida a través de las redes y de la prensa interesada. Por ello el fotógrafo de famosos Raúl 'Aplausito' García decía que la protagonista no se está portando nada bien con los medios y sentenciaba lo siguiente: "Ellos no venden nada, Anabel lo vende todo".

'Aplausito' miraba directamente a la cámara y enviaba un mensaje a Anabel: "La prensa no está ni para cuando tú quieras, ni para cuando no quieras, no. Bien nos llama cuando ella tiene que sacar joyas, cuando tiene un evento... Para ahí sí llama a la prensa".

