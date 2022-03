Ana Sergeeva: "Es difícil saber la repercusión de las sanciones en Rusia porque hay información falseada"

Ana Sergeeva, jefa del departamento Jurídico de la Cámara de Comercio Hispano Rusa, analiza en Espejo Público en qué momento se encuentran las finanzas rusas después de las sanciones impuestas por la guerra en Ucrania.

Apunta Sergeeva que hay sanciones que pueden tener una repercusión difícil de comprender porque esta es una guerra híbrida y por eso hay información falseada y no siempre hay una fuente fiable para determinados datos. Si hace 3 semanas podían constatar que el rublo estaba en caída libre, ahora después de que Putin instara a pagar en rublos la moneda rusa se ha fortalecido bastante.

Destaca que Olaf Scholf, canciller de Alemania, ha llamado a Putin para terminar de saber las condiciones de los pagos en rublos: "No sabemos si terminará este contrato o no pero se ha interesado por el método de pago", avanza. Las consultas que están recibiendo en la cámara de comercio son de cómo se ejerce el pago, a través de qué bancos, cómo se hacen las rutas logísticas o de si la mercancía está o no afectada por las sanciones.

El ministerio de comercio y turismo ha habilitado un apartado de consultas donde se pueden peritar las sanciones aplicadas a un contrato concreto. En este momento se están produciendo un sobrecumplimiento de las sanciones por parte de bancos españoles o europeos, explica Sergeeva.

