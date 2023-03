Ana Oramas: "Me parece una pena que Ramón Tamames pase a la historia por este ridículo, le están utilizando"

Ana Oramas ha ejercido durante 15 años como diputada de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados aunque está a punto de cerrar esta etapa para dedicarse a la política regional como cabeza de lista por Tenerife en las elecciones autonómicas. Afronta este cambio sin pena porque asegura que la situación política actual no tiene nada que ver con sus comienzos en política.

"Ahora la situación es irrespirable absolutamente y estoy deseando una nueva etapa en el Parlamento de Canarias. Me lo ha pedido el partido, viene tiempos difíciles y voy a aportar toda mi experiencia". Añade además que detrás de esta decisión hay también motivos familiares.

"Del 'caso mediador' conocemos la punta del iceberg"

Cuenta Oramas que el 'caso mediador' era desconocido para ella. "Somos 15 diputados canarios pero los implicados no estaban en las mismas comisiones", explica. Cuando las primeras detenciones del caso mediador llegaron a sus oídos tuvo que mirar la foto en el periódico porque no sabía de quién se trataba.

Cree que lo que ha trascendido de las fiestas es "lo más obsceno y más repugnante pero el caso no ha hecho más que empezar". Señala que solo ha salido un sumario pero hay 7 piezas secretas que están por salir. Cree que todavía no hay imputados y esto tendrá un largo recorrido.

"Hay 7 ganaderos que tenían expedientes sancionadores a los que este sinvergüenza les pidió una mordida para arreglárselo. Pagaron y encima no se lo arreglaron pero eso es lo de menos. Lo que hay son fondos europeos y fondos muy importantes de una fundación que preside la señora Nadia Calviño para luchar contra el yihadismo en el Sahel, donde parece ser que 3 ó 4 millones se adjudicaron a empresas de la trama, según publica el sumario".

Otra parte afecta a Interior con adjudicaciones de drones como de obras en cuarteles con 3 generales implicados y lo que quede en el secreto de sumario.

"Formar ahora una comisión de investigación es prematuro"

Su formación se abstuvo en la votación sobre una comisión de investigación porque creen que tendrá que ahora es prematuro. En este momento tal y como está la causa no se puede investigar porque los expedientes de secreto de sumario están sin acceso y las personas citadas no tienen la obligación de declarar, explica. La jueza no ha imputado a los investigados y ningún testigo va a declarar.

"Lo ideal para Sánchez es que Podemos se fuese del Gobierno, pero eso no va a pasar"

Respecto a la crisis en Podemos que protagonizan broncas como la de Enrique Santiago enfrentándose a Pablo Iglesias. "Lo que hay es soberbia, primar el sillón y pegarse con pegamento", mantiene. Cree que la supervivencia de Podemos es estar en el Gobierno. "El ideal para Sánchez es que se fueran del Gobierno pero no los va a echar porque si hay elecciones y tiene alguna posibilidad de gobernar tendrá que llegar a un acuerdo con ellos".

"El PSOE sabía que tenía que modificarse la ley del 'solo sí es sí' durante 4 meses y no hizo nada"

Oramas es la única diputada que ha entonado el mea culpa por la ley del 'sólo sí es sí'. Explica que en un proyecto la ley va al consejo de Gobierno y posteriormente se informa al ministerio de justicia y al resto de ministerios. La ley del 'solo sí es sí' se creó, mantiene Oramas, para que las mujeres no tuvieran que decir si se resistieron lo bastante o no, o que un un niño abusado no tuviera que justificar que no hubo consentimiento.

Asegura que a su formación no se le enseñaron los informes jurídicos de algún ministerio que parecía que estaba en contra. "Cuando salen las primeras sentencias el PSOE no reacciona". Hace responsable al PSOE de que en 4 meses ya sabía que tenía que corregir la ley y no hizo nada.

Oramas, en contra de la moción de censura de Vox

No ve bien "estar dos días perdiendo el tiempo en la moción de censura de Vox que no tiene posibilidad con un candidato que va a proponer un Gobierno con todas las ideas contrarias a las de Vox. Es una tomadura de pelo y es una pérdida de tiempo".

Transmite sus respetos a Ramón Tamames. "Mi respeto al señor Tamames. Yo estudié económicas hace 35 años y teníamos 3 ídolos. Fuentes Quintana, del libro de Hacienda, Carlos Quinto y los banqueros y estructura económica de Tamames. "Me parece una pena que Tamames pase a la historia de este ridículo que le están utilizando".

"Al PSOE le interesa este tema de la moción para mezclar PP y Vox en campaña. El único partido que quería hacerlo era el PSOE".