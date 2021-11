Álvaro Urquijo, de Los Secretos: "Las drogas no te hacen mejor ni para cantar ni para nada"

Álvaro Urquijo lleva 40 años escuchando que Los Secretos están acabados y sin embargo su huella en la música sigue intacta. Acaba de publicar el libro: 'Siempre hay un precio', la biografía de Los Secretos.

Fran Rivera ha charlado con el músico en la madrileña Plaza de Las Ventas para hacer balance de esa trayectoria. Recuerda Álvaro cómo el confinamiento por la pandemia fue positivo para desarrollar su faceta creativa. Ya el primer día de confinamiento comenzó a recibir vídeos de gente que salía a los balcones y comenzaba a cantar. "Estaba toda la calle cantando", señala. Esa misma tarde comenzó a grabar en su casa el tema 'Pero a tu lado' e invitó al resto del grupo a completar la versión con sus vídeos. "Cada uno mandó su audio, se juntó todo y tuvo muchísima repercusión", apunta.

No se explica cómo la gente sigue consumiendo drogas. "A nosotros nos ha vapuleado ese mundo y nos ha dejado resabiados y heridos". Relata que su hija es tan contraria a las drogas que "señala a alguien que esté fumando". A su hija en el colegio "un graciosillo" le dijo que su padre se ponía hasta arriba cuando era joven: "Le dije que es verdad pero eso no quiere decir que no sea de lo que más me arrepiento en mi vida. Conozco gente que cuando bebe se pone agresiva y cuando está borracho también. El alcohol, las drogas, las pastillas no te hacen mejor ni para cantar, ni para triunfar ni para nada", apunta.

Con las perspectiva que da el tiempo cree que las drogas no hacen mejor a las personas: "Es un engaño y es ficticio".

Su hermano Enrique Urquijo falleció en 1999 y aún lo tiene muy presente. Estaban muy unidos tanto personal como profesionalmente. "A mi hermano le gustaba que le quisieran y dependía mucho de ese amor. Era una persona frágil y yo sentía la necesidad de quererle como si fuera mi hermano pequeño siendo mi hermano mayor". Cuenta que su madre falleció en el 2008 y fue la muerte de su hermano la que marcó su declive.

Álvaro señala que si analizas todos los sucesos que los forenses llaman muerte por drogas como los casos de Michael Jackson o Prince se trata de muertes por mezclas medicamentosas y ese fue el caso de su hermano. "Enrique cuando tenía una mala racha y se metía un homenaje para después volver al redil tomaba unas pastillas que le dejaban dormido un montón de horas. Llevaba meses sin tomar nada porque estaba fenomenal, y en la primera recaída que tuvo pues esa mezcla terminó con él".

Cuenta Álvaro que a su hermano "lo que le paró la respiración fueron unas pastillas para dormir, no fue una sobredosis brutal". Había consumido cosas más fuertes en el pasado y en el mejor momento de su vida un pequeño traspiés acabó con él".

