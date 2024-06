La alumna con la nota de EBAU más alta de Sevilla: "Las semanas previas al examen estudiaba 4 horas al día"

Después de un curso complicado y de los nervios de los exámenes de la EBAU son muchos los alumnos que ahora disfrutan del resultado obtenido. En el programa Espejo Público entrevistamos a María Villanueva, la alumna con la nota más alta en Sevilla en la EBAU. Su nota media, en estas pruebas de acceso de 2024, es de un 14.

Esa excelente nota no viene de repente, María ha terminado el bachillerato con matrícula de honor y reconoce que " está contentísima" con esta nota en la EBAU. Pensaba que sacaría buen anota pero nos cuenta que "no esperábamos ese 14".

¿Qué carrera elegir?

Ahora toca elegir carrera y con esa nota tiene todas las puertas abiertas. María, explica, que "después de mucho pensarlo he elegido economía. No tengo claro que voy a a hacer, las matemáticas se me dan muy bien. Me gusta más la parte de ciencias pero letras también me llama y por eso voy a economía. Detrás de todo esto insiste María hay "un trabajo de fondo"

Horas de estudio

Para llegar a colocarse como la mejor alumna en la prueba de selección de acceso a la universidad en Sevilla el camino ha estado lleno de horas y horas de estudio. María comparte con Susanna Griso la receta de su éxito y nos cuenta que "las semanas previas iba al colegio al intensivo y en casa estudiaba 4 horas, pero durante el curso estudié más".

Su familia está muy orgullosa de que María sea la primera en la lista de notas de la EBAU en Sevilla. También lo están en el colegio concertado Santa Ana de Sevilla, en Los Remedios, donde ha cursado sus estudios. Su profesora y la directora del centro han compartido con el programa "Espejo Público" sus impresiones sobre ella "se veía venir" nos dicen y añaden "el límite está donde ella lo quiera poner".