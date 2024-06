Aprobada la nueva selectividad (PAU) para 2025: un único modelo de ejercicio en el que se premiará la creatividad

¿EVAU o EBAU?. Hasta el nombre era diferente dependiendo de la comunidad autónoma. Pero a partir de 2025 se acabó esa diferencia, escribiremos con P el nombre de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). No varían los niveles de exigencia pero sí la metodología, con un único modelo de prueba que permitirá elegir preguntas, pero nunca omitir partes del temario.

Para cada materia habrá un único modelo de ejercicio con diferentes apartados que a su vez podrán contener una o varias preguntas. Se incluye además la posibilidad de elegir entre varias preguntas. Algunas requerirán respuestas cerradas; otras, semiconstruidas y otras, abiertas.

En cada uno de los ejercicios, la puntuación asignada al total de preguntas o tareas de respuesta abierta y semiconstruida deberá alcanzar como mínimo el 70 por ciento.

El número total de preguntas debe además adecuarse a la duración total del ejercicio, teniendo en cuenta que los estudiantes necesitan un tiempo para leer y analizar. Y ¿cómo contestarlas? El nuevo modelo premiará la creatividad, capacidad de pensamiento crítico, reflexión y madurez. Lo que busca esta reforma es que el alumnado sea capaz de aplicar los conocimientos, no solo memorizarlos.

Duración de cada ejercicio

Cada ejercicio tendrá una duración de noventa minutos. Los estudiantes necesidades específicas de apoyo educativo tendrán derecho a tener más tiempo para realizar cada ejercicio si así lo prescribe su necesaria adaptación. Entre ejercicios consecutivos habrá un descanso mínimo de treinta minutos. El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo también debe disponer de este tiempo mínimo de descanso a pesar de haber tenido más tiempo para la realización de los ejercicios.

Ojo a la ortografía

Para cada ejercicio, deberán existir unos criterios objetivos de corrección y calificación previamente aprobados por las comisiones organizadoras de la prueba. Y se tendrá en cuenta la adecuación a lo solicitado en el enunciado. Así como la coherencia, cohesión, corrección gramatical, léxica y ortográfica de los textos producidos, así como su presentación. Las faltas de ortografía, los errores gramaticales o la mala presentación pueden bajar la nota hasta un 10 por ciento.

En cuanto a las calificaciones, no hay ningún cambio. La nota de la prueba se calculará haciendo la media aritmética de cada uno de los ejercicios. Será un valor entre 0 y 10 puntos con tres cifras decimales y la nota mínima es un 4. La nota de acceso a la universidad se calcula sumando el 60 por ciento de la nota media normalizada de Bachillerato y el 40 por ciento de la calificación de la prueba de acceso. También tendrá un valor de 0 a 10 con tres decimales y la mínima necesaria será un 5.

Cuatro o cinco ejercicios

La prueba de acceso constará de cuatro o, en el caso de comunidades con lengua cooficial, cinco ejercicios que versarán sobre las siguientes materias: a) Lengua Castellana y Literatura II o en su caso, Lengua Cooficial y Literatura II. b) Historia de España o Historia de la Filosofía, a elección del estudiante. c) Lengua Extranjera II. d) La materia específica obligatoria de segundo curso de Bachillerato de la modalidad cursada.

Además, quienes deseen mejorar su nota de admisión podrán examinarse de hasta cuatro materias más, que serán elegidas por el alumno. Serán materias distintas a las de la fase de acceso, podrán ser de modalidad, cursadas o no, la materia común no realizada en la fase de acceso (Historia de España o de la Filosofía) y una segunda lengua extranjera. En caso de querer examinarse del número máximo de materias (cuatro), una de ellas deberá ser obligatoriamente en este segundo idioma.

Uso de materiales en el examen

Los estudiantes podrán hacer uso de documentos o herramientas auxiliares, tales como diccionarios, calculadoras, formularios o tablas. El uso de este material estará, en todo caso, condicionado a las características de cada materia y a los criterios de evaluación aplicables. Las comisiones organizadoras de la prueba establecerán los materiales de los que el alumnado podrá hacer uso, y, en su caso, el material que, en ningún caso, podrá ser utilizado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com