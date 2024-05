Un estudio denuncia la desigualdad de las comunidades en las pruebas EBAU

Un estudio comparativo elaborado por la asociación Escuela de Todos concluye que, con los mismos conocimientos y competencias, un alumno puede sacar un ocho en la selectividad o un seis dependiendo de la comunidad autónoma en la que se examine.

En dicho trabajo se analizaron las pruebas preuniversitarias de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e Historia de España realizadas en junio de 2023 y la investigación se basa en las diferencias entre bloques de contenido, estructura de la prueba, criterios de corrección y opcionalidad.

Según este informe, las notas obtenidas por los alumnos no son homologables ni pueden ser objeto de comparación, porque los conocimientos tenidos en cuenta no son equivalentes. Advierte además, que no siguen pautas uniformes.

"La combinación de los diferentes indicadores demuestra que no se busca la excelencia, sino facilitar que el alumno obtenga la máxima puntuación. Por tanto, favorece el privilegio competitivo de unos alumnos de unas comunidades autónomas respecto a otros y no hay igualdad de oportunidades", denuncia un profesor de educación secundaria.

En cuanto a las variaciones en el contenido de las pruebas, Escuela de Todos constata que no se pregunta por todos los bloques de contenido y aprendizajes mínimos obligatorios en las asignaturas y asegura que hay gran disparidad en el peso porcentual que cada comunidad otorga a cada bloque, destacando el caso de Comunidad Valenciana, Cataluña y País Vasco en la prueba de Historia de España, donde no se evalúa el 70% de los aprendizajes estipulados.

"Las comunidades ganadoras en ofrecer facilidades e inflar notas son Asturias, Galicia y la Comunidad Valenciana. Ofrecen tanta opcionalidad a sus alumnos que se puede aprobar con un solo bloque y se puede sacar muy buena nota con dos bloques en las pruebas de Lengua Castellana y Literatura", indica el mismo docente.

Matemáticas y ortografía

En el caso de Matemáticas, en el estudio se ha destacado que en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y Navarra, se incumplen de forma flagrante los bloques de contenidos, puesto que suprimieron en 2023 el de Estadística y Probabilidad que contempla la orden del ministerio del ramo.

Sin embargo, las mayores diferencias del estudio se encuentran en la opcionalidad de los exámenes, definida por Escuela de Todos como el número de preguntas que no es necesario contestar sobre el número total de preguntas del examen, lo que supone que cuanto mayor sea el parámetro opcionalidad, mayores son las opciones de elegir por parte del alumno y más fácil sería.

Así, si los alumnos llegan a combinar bloques de contenido, en algunas pruebas se puede llegar a alcanzar un 13 sobre 10 en el examen de Lengua y Literatura.

En el caso de Ortografía, el informe deduce que en Extremadura, un estudiante que cometa hasta cinco errores ortográficos en uno de los exámenes, lo suspende automáticamente mientras que en Cataluña se le penaliza con medio punto, al igual que en Galicia.

Baleares no descuenta por errores, a no ser que el estudiante cometa 26 faltas. Y en el extremo están Murcia, que castiga con dos puntos y medio tener cinco errores, y Castilla-La Mancha, que resta tres. Cataluña es la comunidad que más duramente sanciona las faltas ortográficas, pero a partir de 26 faltas en un mismo examen: 2,6 puntos menos. Euskadi y La Rioja no concreta la penalización que conlleva la ortografía.

