Alsina, del "vicio" del Gobierno con los decretos ley: "Lo que le dice al Congreso es, 'son lentejas o las convalidas o decaen'"

Primer encuentro del año 2024 entre Susanna Griso y Carlos Alsina. Desde los estudios de Onda Cero él y ella desde el plató de Espejo Público han analizado la actualidad política. Carlos Alsina ha abierto el año con un plato fuerte, entrevistando a Alberto Núñez Feijóo y ha acabado con la sensación de que "negociación, negociación... hay poca" aunque es verdad que el presidente del PP ha confirmado las llamadas del Gobierno para intentar conseguir su apoyo para sacar adelante el decreto ley que incluye las medidas anticrisis que se votarán mañana en el Congreso y que salvo sorpresa de última hora no logrará la luz verde.

"Bolaños llama a Cuca Gamarra sabiendo que el PP no está por la labor de apoyar los decretos al Gobierno y vuelve a llamar al día siguiente, ¿para qué?" se pregunta Alsina. La impresión que tiene el locutor es que "hay poquísimas posibilidades de que a lo largo del día de hoy se produzca una oferta del Gobierno del PSOE al PP para que el decreto anticrisis pueda salvarse mañana aceptando que luego se incorporen unas medidas que está planteando el PP". Alsina desvía el foco hacia las conversaciones del PSOE con Junts porque considera que o los socialistas ofrecen algo que pueda interesar a los independentistas o mañana se dará una de estas dos opciones: "naufragan o antes de que haya votación retira los decretos".

Alsina cree que el Gobierno está "pagando un vicio" que dice tiene desde el principio y que no es otro que el de los 'decretos ómnibus' en el que se aprueban medidas que benefician a la gente, pero también se incluyen otras normas semi-encubiertas. "La figura del decreto ley es una figura muy controvertida, ¿por qué? Porque significa que el Gobierno lo que le dice al Congreso de los Diputados es: 'esto son lentejas o me las convalidas o decaen' y entonces yo te acuso de que has hecho que suba el IVA porque no has querido apoyarla".

Eso sí, aunque la lógica apunta a que el Gobierno suspenderá la votación de mañana, Alsina matiza: "Pero estamos hablando de Pedro Sánchez y vete tú a saber".

También ha comentado Alsina el vertido de 'pellets' que afecta a varias playas gallegas y reconoce que "un asunto como este es un caramelo para los que están en la oposición". A 40 días de las elecciones gallegas el PSOE está volviendo a sacar pecho del 'Nunca Máis' aunque el periodista establece "una gran diferencia" con el Prestige. "Además de la magnitud de lo que sucedió con el Prestige, hay una diferencia que yo creo que es fundamental. La polémica política que se generó a raíz del Prestige se derivó del hecho del si el Gobierno central había encarado bien el accidente", y en esta ocasión "la responsabilidad, si es que hay responsabilidades, porque yo aquí entiendo que la responsabilidad fundamental está en la naviera que se le ha caído un contenedor lleno de bolitas de plástico, que no serán tóxicas ni nocivas como dice la Xunta y los expertos, pero que buenas seguro que tampoco son".