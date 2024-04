Alsina, ante las elecciones en País Vasco : "Por una vez voy a a hacer una hipótesis favorable al presidente"

Uno de los debates más frecuentes en estas últimas semanas surgía a raíz de la entrevista que concedía el candidato de EH Bildu, Pello Otxandiano, en la que evitaba a toda costa calificar como grupo terrorista a la banda criminal ETA.

Pese a la poca originalidad en la materia de discusión, las reacciones, o la ausencia de ellas, son uno de los temas estrella en la recta final de la campaña electoral de las elecciones autonómicas en el País Vasco, que tendrán lugar este domingo.

"Una hipótesis favorable al presidente"

La no reacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la reticencia, una vez más, del partido abertzale a calificar como terrorista al "grupo armado", como Otxandiano decía de ETA, es objeto de controversia.

Al respecto, Carlos Alsina se pronunciaba en los siguientes términos: "¿Puedo pensar bien, por una vez? Voy a hacer una hipótesis favorable al presidente del Gobierno".

El periodista radiofónico interpretaba que, de la misma manera que él mismo, Pedro Sánchez no apreciaría "novedad alguna" en la posición de EH Bildu de no considerar terrorismo los atentados de ETA, ni "repudiar nada que tenga que ver con ETA". De ese modo al no observar cambios, según Carlos, no estimaría oportuno valorar los hechos.

Algunos sí se sorprendían

Por el contario, otros políticos achacaban una falta de valor a Bildu y los tildaban de cobardes. En el caso del ministro de Transportes, Óscar Puente, asegurarían sentirse sorprendidos y decepcionados. A propósito de esto, Alsina aseguraba no comprender este punto de vista: "No entiendo qué le decepciona, salvo que Óscar Puente se hubiera engañado muchísimo a sí mismo, respecto a lo que supone Bildu".

El periodista explicaba lo que a su entender no sería ni cobardía ni nada parecido, sino "cómo entiende Bildu la historia de los últimos 40 años de País Vasco y España. No es que no quieran decir que ETA es terrorismo, es que para ellos no lo fue. Ellos tienen una falsificación de lo que ha sucedido en los últimos 40 años, que es perseverante. Es de lo que ellos están convencidos".

La "falsificación" de Bildu

La falsificación que atribuía Carlos tanto a Bildu como a Sortu sería que "no existió una banda terrorista que, durante 40 años, intentara tumbar la democracia española atacando a la sociedad española, incluida la vasca". La versión de estos grupos políticos y muchos de sus simpatizantes haría la lectura de que lo ocurrido sería la existencia de un conflicto entre un estado opresor, o pueblo español que es opresor, y tiene unos cuerpos represivos llamados Policía, Guardia Civil y Ejército; y luego había un pueblo vasco oprimido por cuya libertad luchaba un grupo armado llamado ETA".

Según Carlos Alsina, la postura de los abertzales, respecto al final de la lucha armada, sería positiva, pero con una visión particular a cerca de investigar las incógnitas sobre muchos actos terroristas: "Que bien que terminó ya, en su vertiente violenta, pero como había dos partes, pues ahí hay que dejarlo".

De hecho el candidato abertzale a la lehendakaritza, durante esa entrevista, lanzaba la pregunta de "¿qué es terrorismo, lo del Gal?". Y por último Alsina sentenciaba: "No es que no terminen de dar un paso, es que no están en ningún proceso para darlo, y creo que el presidente Sánchez lo sabe de sobra".

"El mundo al revés"

Con sorpresa, así admitía Carlos estar percibiendo la campaña electoral en la que están inmersos estos días los partidos políticos. Alsina admite recibir con asombro las posturas del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista , con "mucho interés" en hablar de "lo que significa Bildu, y cómo no condena y no repudia los que significó ETA". Por el contrario apreciaba "al Partido Popular muy poco interesado, como si estuviera incómodo con este debate", lo considera "el mundo al revés de lo visto los últimos meses en el Congreso de los Diputados".