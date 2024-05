Carlos Alsina: "Campaña tras campaña el PP se sigue enfrentando al problema de su alianza con la extrema derecha"

Susanna Griso ha analizado con Carlos Alsina (Más de Uno) el reconocimiento del Estado de Palestina en el congreso de ministros por parte de Pedro Sánchez. Le parece "impecable" la declaración del presidente. Cree que en su discurso Sánchez ha argumentado por qué es un acto de justicia el reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo palestino.

"El presidente ha explicado qué se pretende con el reconocimiento y cómo no debe interpretarse", mantiene. Agradece que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez haya dicho que esto no es un reconocimiento a Hamás ni a nada que represente, sino que se toma esta decisión en contra de lo que hace el grupo terrorista. Define también que Hamás es un obstáculo en el desarrollo del pueblo palestino, señala Alsina.

Apunta el de Onda Cero que Sánchez tenía que haber trabajado más el mensaje de que la idea no sea vista como una decisión suya personal o de su Gobierno, sino como una decisión del conjunto de la sociedad española. "Para eso tendría que haberse trabajado más el entendimiento con los grupos parlamentarios y singularmente con uno, sabiendo que todos están de acuerdo en el fondo del reconocimiento del estado palestino", señala. "Si estamos ante un momento histórico los partidos deberían valorarlo como el momento que es y elevarlo un poco", añade.

La posición del PP en las elecciones europeas

Comenta Alsina que el hecho de que para el PP la presidenta italiana Giorgia Meloni sea más proeuropeista que Abascal (Vox) y que se pueda pactar con Meloni en Europa es llamativo. "Feijóo dijo la semana pasada que no estaba muy al tanto pero que Meloni no era muy homologable a otros partido de extrema derecha", recuerda.

Cree el periodista que el PP tiene poco trabajada la respuesta de por qué en Europa no se debe pactar con la extrema derecha y en España sí. "Meloni no deja de ser una socia de Abascal con la que forma el mismo grupo en la UE. Campaña electoral tras campaña electoral el PP se sigue enfrentando al mismo problema: Sus alianza o no alianzas con la extrema derecha", destaca.

Sánchez utiliza ese argumento de la ultraderecha de que "Feijóo siempre se está quitando la careta y está en una deriva ultraderechista", sostiene Alsina, pero después de tantas campañas electorales en las que el PP se enfrentó a esa misma situación "no ha sido capaz de encontrar una respuesta a su dilema".

"El PP entiende que es más útil ir al choque directo con Vox como se va al choque directo con el 'sanchismo' o esta posición de no hacerse daño mutuo. Creo que el PP no tiene resuelta esa cuestión y otra cosa es el efecto que tenga en la campaña electoral", señala.