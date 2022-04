El Almirante Juan Rodríguez: "Es difícil que Putin pueda salvar la cara si no logra dominar el Donbás"

La sombra sobre un hipotético uso de armas químicas sigue sobrevolando en las informaciones que cada día nos llegan de la guerra entre Rusia y Ucrania, sin embargo el Almirante retirado de la Armada Española Juan Rodríguez ha querido advertir sobre ello.

"Al mito de la invencibilidad de las fuerzas rusas derivado de la potencia del Pacto de Varsovia, y que ya ha caído ahora, le sucede en buena parte de la prensa mundial el mito de la bestia herida", dice Rodríguez que asegura que el gobierno ucraniano "se está portando muy bien en esta guerra y está siendo un informador, relativamente, fiable teniendo en cuenta la guerra".

Rodríguez lamenta que la teoría del uso de armas químicas "ha salido en la prensa de todo el mundo como si fuera un hecho y a mí me da cierta pena porque se han cometido en Ucrania muchos crímenes de guerra y con estas noticias le restamos credibilidad a lo que ha ocurrido en Bucha o en Kramatorsk.

Rodríguez pide que no se mezcle "con cosas que no han ocurrido y que probablemente no vayan a ocurrir porque no interesan, no porque Putin no sea capaz de cualquier cosa para ganar esta guerra".

Rodríguez ha afirmado que "obviamente no hay que creer una sola palabra de lo que dice Putin que entre otras cosas dice que él no ha invadido Ucrania y sigue diciendo que no esta en guerra con Ucrania, que está en una operación especial".

En opinión de Rodríguez "la salida que tiene Putin es que necesita llevar a su pueblo la idea de que ha dominado el Donbás" y añade "es difícil que pueda salvar la cara y volver a casa si no consigue dominar el Donbás" aunque avisa "esa salida es ilegal, no se puede acordar con Ucrania" por lo tanto desde el punto de vista militar si "le sale bien" lo del Donbás la guerra podría terminar, pero "la guerra no terminará, sino que será un alto el fuego".