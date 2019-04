"Algunos trabajadores de Funnydent han estado robando y saqueando la empresa"

ENTREVISTA A CRISTÓBAL LÓPEZ

En Espejo público hemos hablado con el dueño de Funnydent a la salida del juzgado a donde ha acudido a firmar. Según ha declarado Cristóbal López, el cierre de la empresa es responsabilidad de alguno de sus trabajadores, "un grupo del personal han estado robando y saqueando mis empresas". Afirma no tener dinero oculto y dice estar amenazado. "No tengo dinero en efectivo, todo esta en las sociedades. Me está manteniendo mi madre que tiene 70 años", sentencia.