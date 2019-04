"Alfonso Basterra nos llamó para que no publicáramos nada"

"El domingo a la mañana llamó a la redacción del periódico cuando yo estaba de guardia. Sabía que él era el padre de la niña que había aparecido muerta y le dí el pésame. Él me dijo que había estado revisando las webs y había visto que la del Correo era la única que daba información sobre el crimen y entonces me pidió que quitáramos la noticia y no la publicáramos", ha declarado a Espejo Público José Antonio Pérez subdirector de El Correo.

Este periodista ha reconocido su extrañeza por la llamada. "Me extrañó la llamada y le dije que no se preocupara tanto por las webs y se preocupara por su mujer". La sorprendente llamada, que no tuvo el éxito esperado, pues el periódico se negó a retirar la información.

Pérez ha definido el estado de ánimo de Alfonso Basterra en aquel momento como de "frío". "No quiero juzgar lo que siente cada uno, pero me pareció muy frío en la llamada. No quiero prejuzgar a nadie, pero eso es como puedo definir su estado de ánimo en ese momento".