Alessandro Lequio insiste en separar la Fundación, legado de su hijo, de los asuntos de Ana Obregón

Espejo Público continúa intentando esclarecer las dudas sobre las cuentas de la Fundación Aless Lequio, y la cantidad que destinaría a financiar investigaciones sobre el cáncer entre niños y jóvenes.

"Las cuentas de Ana (Obregón) son de Ana y a mí no me interesan para nada. Y las cuentas de la Fundación son las cuentas de la Fundación y están claras" declaraba Alessandro, quien se muestra rotundo en cuanto a distinguir las finanzas de la organización benéfica con las que son exclusivamente de Ana Obregón y sus responsabilidades.

No confundáis la Fundación con Ana Obregón

Alessandro también explica que a las cuentas de la Fundación sólo tendrían acceso el tesorero de la misma y la propia Ana Obregón, declarando que "la Fundación funciona, tiene sus fondos más que claros y otra cosa es Ana Obregón y sus compromisos adquiridos públicamente. De eso yo no tengo ni idea ni me interesa. Pero no confundáis la Fundación con Ana Obregón, son dos cosas distintas. Completamente distintas."

Lequio en ningún momento deja de mantener la transparencia y honestidad de la Fundación: "Es clarísima, cristalina". También destaca la vehemencia con la que el hispano-italiano persiste en que los asuntos de Ana Obregón se mantengan completamente ajenos a los de la mencionada organización benéfica: "Los compromisos adquiridos públicamente por Ana Obregón con respecto a las exclusivas que hacía, no tiene nada que ver con la Fundación."

Respecto al futuro de la Fundación o su actividad deja caer cierta incertidumbre: "Puede llegar un momento dado que en tu vida cambian cosas y no puedes dar más ese dinero, pero eso no tiene por qué comunicarlo cada dos minutos ¿no?, es cosa suya."

Discrepancia en el plató

La periodista y colaboradora de Espejo Público, Laura Fa, discrepa con la opinión de Alessandro Lequio, y considera que Ana Obregón: "No, no , esto es humo. Sí que tiene que comunicarlo porque igual que nos comunica, cada vez, que ese dinero va a ir a la fundación, si no va lo tiene que comunicar, más que nada por la gente que invierte".

En cuanto a tratar de forma totalmente independiente las cuentas de la Fundación y las de Ana, la periodista también se muestra contraria ya que "es Ana la que mezcla las dos cuentas" y, según ella, Lequio estaría dejando expuesta a Obregón en su intento de defender a la Fundación Aless Lequio.

Gema López por su parte afirma comprender que Alessandro Lequio quiera mantener una cosa al margen de la otra y entiende también su postura por el prestigio de la Fundación.

Aun así, la también colaboradora del programa, Lorena Vázquez, apunta que en cada evento, acto, o publicación, sería la misma Ana Obregón quien ha explicado sin pregunta mediante, que "cada portada va a la fundación". A lo que Gema López añade: "No puede haber engaño, tiene que haber claridad y transparencia" aclarando que Ana podría ser responsable de publicidad engañosa.