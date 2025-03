Alejandra Rubio cumple 25 años y lo celebra, ¿sola?: "Un poquito pobre también..."

Vanessa Pámpano simulaba en plató la preparación de una particular celebración. "De mí, para mí", decía al sostener lo que sería un regalo de cumpleaños. A continuación preparaba unos globos con forma de números y preparaba su teléfono móvil - en un trípode -, para hacerse un 'selfie' junto a ellos. Sonriente frente a la cámara del móvil, apesadumbrada tras la foto.

Y es que esa ha sido la recreación del cumpleaños que parecía tener este lunes Alejandra Rubio, hija de la periodista Terelu Campos, a juzgar por las fotos que ella misma publicaba en su perfil de 'Instagram'.

"Aquí está 'autocelebrándose'", expresaba la periodista Gema López sobre la foto de Alejandra poniendo 'morritos' entre los globos del 2 y el 5 de color rosa. En una segunda instantánea que acompañaba la publicación se puede ver al que aparentemente era el único invitado a ese día tan especial, que no sería otro que su propio perro, que lucía un festivo gorrito de cartón: "Y es que al final son los más fieles. Nunca te fallan".

De Carlo Costanzia, padre del hijo que comparten y del que ha heredado el mismo nombre, no hay ni rastro. No se sabe si estaba o no, o si estaba atendiendo alguna responsabilidad desconocida.

¿Tiene amigos?

"Nunca hemos visto a Alejandra muy rodeada de un grupo de amigos", añadía Laura Fa, sobre el historial de amistades de Alejandra. Laura recordaba que hubo una época en la que se le habría visto salir con "gente como de la tele", sin embargo hoy en día ya no estaría rodeada de ellos: "Yo la he visto salir mucho de fiesta con su madre y su tía".

Épocas y celebraciones pasadas

Globos, flores, tartas, y cajas, de mil colores, cantidad de regalos y música de fiesta. Otros años las celebraciones han sido bien distintas, en exclusivos establecimientos y eventos.

No se sabe si ese contraste en las apariencias también ha tenido su repercusión en el estado de ánimo de la cumpleañera o si ella misma es la que ha experimentado el cambio, que podría estar derivado de la maternidad, muy presente en la sobria celebración.

Sea como sea, Gema López le quitaba hierro al asunto y especulaba con que tanto los regalos que se ven en otra de las fotos, como las mismas imágenes sean obra del novio de Alejadra y padre de Carlo junior. Sin embargo Lorena Vázquez lo negaba, ya que según ella de ser así saldría reflejado en un espejo.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.