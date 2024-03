Nueva portada de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia: "Chapuzón en la playa en ropa interior"

Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, recientemente recibía la felicitación por parte de su madre con motivo de su vigésimo cuarto cumpleaños. Y es que al parecer la hija de la Campos se habría marchado a celebrarlo y descansar a la costa malagueña en compañía de Carlo Costanzia.

Estas nuevas imágenes contrastaban mucho con las que se hacían públicas el pasado fin de semana, en las que se podía ver a Terelu devastada por la soledad que sufría en las celebraciones de la Semana Santa de Málaga, primera que afronta sin la presencia de su madre, María Teresa Campos, que fallecía en septiembre del pasado año.

¿Robado o posado?

En las fotos publicadas por la revista 'Diez Minutos' se puede ver a los implicados en actitud cómplice, entrando en la playa momentos después de haberse despojado de sus vestimentas casi por completo, manteniendo únicamente la ropa interior; y dedicándose algunas bromas y jugueteos mutuos en el agua. Estas imágenes levantaban algunas sospechas entre algunos de los presentes en plató, que dudaban que las instantáneas se hubieran tomado de forma casual, e insinuaban que podría tratarse de fotografías pactadas, posadas para una exclusiva.

El periodista Luis Pliego, director de la publicación 'Lecturas' y colaborador de Espejo Público, ante las insinuaciones de una supuesta reacción negativa por parte de la madre de la implicada, aseguraba: "Creo que a ella le molestó más la portada de la semana pasada en la que se veía a Alejandra acompañando a Carlo a la cárcel a dormir".

"No creo que esta portada le haya molestado a Terelu"

El responsable de 'Lecturas' también quitaba hierro al asunto de que los jóvenes actuaran de esa manera y decidieran meterse al agua con un conjunto negro de tanga y sujetador, Alejandra, y Carlo con unos calzoncillos bóxer color mostaza: "Son una pareja joven y guapa que se baña, como nos hemos bañado todos cuando éramos jóvenes y guapos, los que lo hayan sido".

Terelu en soledad

Por su parte, el colaborador del programa, Alonso Caparrós, consideraría que Alejandra debería estar con su madre después de un año tan duro emocionalmente para la famosa presentadora de televisión: "Que esté Terelu sola, y que Carmen (hermana de Terelu) no esté. Yo no entiendo que estando en Málaga, no se haya acercado a estar un rato con ella, en el balcón a acompañarla un rato".