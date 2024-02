La alcaldesa de la ciudad aporta la última hora sobre el incendio de Valencia: "Sabemos que la cifra va a variar en las próximas horas"

Eran las 17:30 horas de la tarde del jueves cuando empezaron a producirse los primeros testimonios a cerca de una columna humo procedente de un balcón en la séptima planta de un edificio del centro de Valencia. Pronto aparecieron las primeras llamas, que comenzaban a extenderse con mucha rapidez y virulencia por la fachada, avivadas por el intenso viento que soplaba en la capital valenciana.

Todos los efectivos movilizados

En primer lugar la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, informa que los bomberos han permanecido toda la noche tratando de enfriar la estructura del edificio, y continuaban haciéndolo por la mañana: "Tenemos a todo el cuerpo de bomberos, provincial y local, volcado. También tenemos a la UME. No han descansado".

Una noche muy larga

Las cifras que deja por el momento esta tragedia no han variado en las últimas horas dado que los efectivos no han podido regresar al interior del edificio desde ayer por la noche. La entrada de los bomberos se producía poco antes del mediodía de este viernes, una vez se producía la inspección del estado del edificio ya que en palabras de la alcaldesa: "Ayer hubo un momento en que tuvieron que abandonar la zona interior porque ya no era seguro, la estructura estaba ya muy muy dañada".

Debido a las altas temperaturas que se alcanzaron en el interior del edificio, completamente devorado por las llamas, la alcaldesa explica cómo los bomberos apreciaron que "la estructura no garantizaba la estabilidad y por tanto abandonaron el edificio".

Respecto a las víctimas del incendio, por el momento, con la inspección visual realizada mediante drones se habrían localizado 4 fallecidos, además 15 personas resultaron heridas de diversa consideración, y 14 personas continuarían en paradero desconocido a primeras horas de la mañana, incluidos una pareja con 2 bebés.

"Sabemos que la cifra va a variar. Sabemos que en las próximas horas esto puede cambiar", afirma la alcaldesa respecto al momento en que los efectivos del Cuerpo de Bomberos puedan volver a entrar en las ruinas que ha dejado el incendio.

Gran despliegue

María José Catalá asegura que se han desplegado numerosos medios: "Tenemos varios puntos de atención con psicólogos atendiendo, tenemos un punto para familiares de personas no localizadas, otro punto en el ayuntamiento para desplazados, y tenemos otro punto de psicólogos en un hotel que está atendiendo a 36 personas que han pasado ahí la noche, que lo han perdido todo. [...] Han perdido todo, incluso la documentación".

La regidora del consistorio valenciana afirma también que ahora mismo "la prioridad es atender a los familiares de las personas no localizadas y atender a las personas que, por suerte están bien pero que tienen un día muy complicado".

Próximos pasos

Esta mañana estaba agendada una junta de portavoces, en la que se decretaría el luto oficial y, continuaba la alcaldesa, "activar todas las medidas para que estas personas estén permanentemente atendidas y tengan una solución y puedan estar tranquilos en una vivienda los próximos meses, porque sabemos que esta no es una cuestión ni de un día ni de dos".