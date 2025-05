El alcalde de Madrid zanja la polémica con AENA por los 'sintecho': "Tenemos la capacidad de poder acoger a esas personas"

El alcalde de Madrid José Luis Martínez- Almeida considera que l maniobra exprés del PSOE para aforar a Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, le parece "un fraude de ley".

Cree que Miguel Ángel Gallardo quiere burlar a un juez ordinario mediante este aforamiento exprés. "Desde el punto de vista jurídico no tiene la condición de diputado y no se le puede considerar aforado", mantiene. Con esta maniobra, David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, verá alejarse el momento de sentarse en el banquillo ya que se dilatan los tiempos en la causa a favor del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

"Esto afectaba a un uso torticero de la instituciones. Los subdelegados del Gobierno no pueden ser de 'quita y pon' en función de sus intereses", añade.

"La vivienda es un tema muy serio como para improvisar medidas continuamente como hace el PSOE"

El PSOE ha propuesto aumentar el IVA de los pisos turísticos y la otra es penalizar la compra de viviendas para extranjeros no comunitarios. Señala el alcalde que en el PSOE "no tienen política de vivienda: "esta es una proposición de ley que se sacan que pretenden aprobar antes de verano. La vivienda es un tema muy serio para improvisar medidas continuamente. Han dejado pudrir un problema, van improvisando, pegando patadas para adelante. Son medidas fragmentarias, cuando hablamos de la vivienda de uso turístico que compran los extranjeros no residentes".

"En el pasado, el Ayuntamiento y AENA teníamos posturas muy contradictorias"

Señala que en la reunión que han mantenido desde el Ayuntamiento con AENA ha tenido un buen tono. Reconoce que en el pasado han hecho declaraciones en las que tenían posturas muy contradictorias. Ahora, a pesar de sus diferencias, se han sentado para dar una solución a las personas que están en Barajas. El Ayuntamiento va a seguir teniendo sus equipos de intervención social desplegados en el aeropuerto.

Establece que desde el Ayuntamiento tienen la capacidad de poder acoger a las personas que están en Barajas aunque no tienen la capacidad legal de obligarles a salir de Barajas y de que recurran a sus recursos de asistencia. "Los equipos de asistencia social van a estar machaconamente en Barajas para ganarse la confianza de esas personas, para decirles que hay una alternativa habitacional. Mientras tanto AENA va a seguir en ese proceso de identificación, va a continuar con esas medidas".

"Lo más importante son las personas y su situación vulnerable"

Cree que aunque puede que haya diferencias de opinión entre AENA y el Ayuntamiento es importante sentarse para ver que lo más importante son las personas y la situación tan vulnerable que viven.

El ayuntamiento ya está monitorizando a 105 personas, de las cuales solo 14 han querido pernoctar en albergues municipales. "Cuando alguien no quiere ir a un albergue no se puede obligar a esas personas. Son perfiles complicados y los equipos de intervención van a seguir intentando ganarse su confianza", explica.

