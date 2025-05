¿Le saldrá bien la estrategia a Miguel Ángel Gallardo? Los juristas expresan sus dudas

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, recogió este miércoles su credencial como diputado en la Asamblea de Extremadura, por lo que ya tiene la condición de aforado desde ese momento. Es una situación que se conoce a la vez que la noticia de que el Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz ha abierto juicio oral contra el propio Gallardo y David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, junto a otras nueve personas por presuntos de delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

Así es como consta en un auto dictado este mismo jueves en la causa donde se ha investigado la presunta adjudicación irregular de un puesto en la Diputación de Badajoz al hermano de Pedro Sánchez siendo Gallardo presidente de la institución provincial.

Hace unas semanas, Gallardo dijo que bajo ningún concepto forzaría la situación para ser diputado en el Parlamento extremeño, ya que se podría pensar que lo hacía para estar aforado y eludir, de esta manera, a la justicia ordinaria.

Con sus últimos movimientos, lejanos a lo que dijo en un primer momento, Gallardo ha removido al PSOE extremeño y este miércoles recogió su acta de diputado autonómico. Lo ha hecho a la carrera, 24 horas antes de que la jueza emitiera su auto de apertura de juicio oral.

Esta situación provoca un gran debate jurídico, ya que nunca antes alguien ha forzado su aforamiento para protegerse frente a la justicia, después de haber cometido un posible delito. Algunos juristas consultados consideran que podría ser, incluso, un fraude de ley. Esas fuentes jurídicas discrepan. Unos creen que Gallardo sí es aforado, aunque lo haya hecho precipitadamente, mientras que otros consideran que no. También hay dudas de si ha adquirido formalmente la condición plena de diputado, porque sí tiene el acta, pero todavía no ha jurado la Constitución en un pleno del parlamento de Extremadura.

El PP le pide renunciar a su aforamiento

De esta manera, las reacciones no han tardado en llegar. En concreto, la del PP. El portavoz del Partido Popular de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha afirmado que "hoy la jueza ha sentado en el banquillo de los acusados a Miguel Ángel Gallardo, y eso confirma que el secretario general del PSOE de Extremadura ha querido huir de la Justicia escondiéndose en la Asamblea de Extremadura".

Es por lo que le ha pedido que no use la institución regional "como un burladero" y que renuncie a su aforamiento para "demostrar que no quiere esconderse detrás de su escaño".

