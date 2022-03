Alberto Núñez Feijóo: "No voy a hacer lo fácil, que es quedarme con una mayoría absoluta en Galicia"

Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, habla por primera vez tras anunciar su candidatura a ser presidente del Partido Popular (PP). Durante esta semana, los días 8 y 9 de marzo, los candidatos a liderar el PP deberán formalizar su candidatura, según el Reglamento del XX congreso del partido.

"Tenemos que acreditar que somos la única alternativa a este Gobierno socialista", expresaba Feijóo en la primera entrevista tras anunciar su candidatura. "El planteamiento que tenemos es volver a unir, volver a ilusionar y volver a presentar un proyecto de Gobierno, estos son los objetivos que estamos trabajando", añadía.

Explica que aunque el se hubiera presentado antes a liderar el PP, no está garantizado que estuviéramos "en mejor situación".

Asegura también Núñez Feijóo que lo fácil sería quedarse con la mayoría absoluta en Galicia, pero "yo no voy a hacer lo fácil", explica que se basa en que no solo tiene una "responsabilidad institucional" sino también "una responsabilidad moral". "Si mi partido me dice has de dejar la política autónoma e intentar armar un proyecto nacional, no voy a hacer lo fácil, que es quedarme con una mayoría holgada en Galicia".

Feijóo no ve "incompatibilidad" en presidir el PP y además presidir la Xunta de Galicia: "Lo que es bueno para Galicia no tiene porqué ser malo para España". Aunque asegura que es "consciente" de que la presidencia de la Xunta necesita tiempo completo y la presidenta del Partido también necesita tiempo completo".

Además del presidente autonómico, Núñez Feijóo, también ha anunciado su candidatura Alexia Herranz. Para conseguir se proclamados candidatos deberán contar con el apoyo de 100 militantes. Será el día 21 de marzo cuando los afiliados del PP podrán votar a su candidato para presidir el partido.