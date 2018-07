"Alba jamás me ha preguntado por su madre, no la recuerda para nada"

Álvaro Luiz Caldas se muestra feliz tras conocer que su hija Alba volverá a vivir con él tras pasar seis años bajo la tutela de la Generalitat. Alba recibió una brutal paliza de su padrastro en el año 2006 cuando tenía 5 años. La paliza fue tal que los médicos la diagnosticaron muerte cerebral.

El padre de Alba ha realizado profundos cambios en la vivienda donde vive para poder adaptarla al día a día de Alba. Desde habilitar una puerta trasera para que ella no tenga que subir demasiadas escaleras, hasta comprarle una cama especial que le permita cierta autonomía de movimientos.

La madre de Alba, que solo cumplirá 7 años de prisión de los 15 a los que fue condenada, ha anunciado que pedirá la custodia compartida cuando salga de la cárcel el próximo año. "Que haga lo que quiera, pero no tiene ningún derecho sobre ella", ha asegurado Álvaro. "Lo único que me preocupa es que mi hija esté conmigo y que se recupere lo mas posible", dice su padre. "Jamás me ha preguntado por su madre, no la recuerda en absoluto", sentencia.