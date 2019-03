"Agradezco que no me hayan preguntado por todos los insultos de Bretón a Ruth"

Ella nunca esperó que una fiesta infantil de cumpleaños pudiera ser tan reveladora y determinante en el juicio que se sigue contra José Bretón por el asesinato de sus hijos. Isabel ha hablado con Espejo Público tras declarar en la sala a escasa distancia de Bretón. "Entré tranquila, pero tras ver su mirada en el juicio he salido temblándome las piernas".

José Bretón le confesó durante aquella reveladora fiesta de cumpleaños que su mujer, Ruth, era una "hija de puta por intentar separarse de él". "De ella me dijo que con solo currar era bastante, que él era el que se encargaba de todo de cuidarles y de atenderles. Agradezco que en el juicio no me hayan preguntado por los insultos de Bretón para su mujer. Fueron tremendos". Esta mujer reconoce que según iba avanzando la conversación, Bretón se iba a acalorando cada vez más. "Me dijo que la custodia compartida no era una opción, que la custodia era solo para él y que el entorno de Ruth era muy hostil y que a él no le convencía para sus hijos".

Cuando se enteró que los niños habían desaparecido, Isabel reconoce que lo primero que pensó es que no podía ser verdad. "Me quise morir. Luego, al cabo de unos días, me acordé que Bretón había dicho que iba a ir a por todas".