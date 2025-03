¿Afectará Donald Trump a la situación de Ceuta y Melilla? El almirante Garat, contundente: "España dice que Marruecos es amigo, los españoles no se lo creen"

Las declaraciones del almirante retirado Juan Rodríguez Garat en el programa 'Espejo Público' han reavivado el debate sobre la situación de Ceuta y Melilla en el nuevo mandato de Donald Trump en EE.UU. Cuestionado sobre la relación entre España y Marruecos y la seguridad de las ciudades autónomas, Garat ha sido claro en su análisis: "La polémica no me extraña, porque hay una contradicción. España dice que Marruecos es un país amigo, pero los españoles no se lo creen. Tenemos muchos problemas con Marruecos de forma frecuente. Cada vez que se habla de Ceuta y Melilla, la prensa exagera las polémicas", señaló el almirante, apuntando a la tensión constante en torno a estos territorios.

Sobre el riesgo de un conflicto, Garat ha afirmado: "Yo pienso que no hay ningún riesgo de agresión, pero quien sabe en el futuro con el cambio de régimen. La Unión Europea protege la soberanía de España en Ceuta y Melilla. Pero hasta ahora a esa cláusula no se le ha dado valor". En este sentido, destacó la falta de una posición firme en Bruselas sobre la defensa de estos enclaves. En cuanto a la OTAN, el almirante recordó la incertidumbre que rodea su papel en la protección de Ceuta y Melilla: "el paraguas de la OTAN siempre se ha discutido porque el tratado de Washington no contempla el territorio norteafricano. Aunque el último acuerdo de la OTAN de 360º, la gente duda sobre este asunto. No sabemos muy bien ahora mismo cuál es el futuro de la OTAN".

Las palabras de Garat llegan en un momento de creciente preocupación por el impacto que la nueva administración Trump podría tener en la relación entre España, Marruecos y la Alianza Atlántica. La posición de Washington en cuestiones estratégicas podría redefinir el equilibrio de fuerzas en la región y la respuesta de la UE ante posibles desafíos a la soberanía española en el norte de África.

