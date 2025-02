El almirante retirado Juan Rodríguez Garat, sobre la intervención de Trump en la guerra de Ucrania: "Es la primera buena noticia para el Kremlin desde la invasión"

En una entrevista en Espejo Público, el almirante retirado Juan Rodríguez Garat ha compartido su análisis sobre la llamada entre Donald Trump y Vladimir Putin. Según Garat, "no me ha sorprendido la llamada de Trump a Putin. Aunque la paz aún está lejos, esta ha sido la primera buena noticia que ha recibido Putin desde que comenzó la invasión de Ucrania".

El almirante también destacó que para Putin, "las grandes potencias tienen derecho a imponer sus políticas en los países de alrededor, no los pueblos de esos países", y señaló que esta forma de pensar se parece a la de Trump, quien, aunque no usa la fuerza, busca algo similar. Sobre la situación de Crimea, Garat comentó que "Rusia ocupa Crimea desde 2014. Aunque nadie ha reconocido que Rusia sea dueña de Crimea, excepto países como Siria y Corea del Norte, de hecho, Rusia la controla desde hace años, y será muy difícil que eso cambie".

[[H2:Paz, al ‘estilo Trump’]]

En cuanto a las negociaciones, el almirante explicó que "Putin pide que Ucrania no solo deje los territorios que ahora controla Rusia, sino también zonas como Jersón, Zaporiyia y partes del Dombás que aún están en manos ucranianas". A pesar de esto, advirtió que "no debemos dar por hecho que las negociaciones vayan a llegar a buen puerto". En relación con el conflicto militar, Garat aseguró que "esta guerra no está perdida para Rusia. No es cierto que el ejército ruso no gane porque no quiera; están haciendo lo que pueden con lo que tienen".

Además, señaló que "si Europa quiere tomar el relevo de Estados Unidos, tiene que invertir más dinero en defensa". Según el almirante, "la alternativa que propone Trump es aumentar el presupuesto de defensa al 5% del PIB, lo que le saldría más barato a Europa que continuar con las ayudas de Estados Unidos a Ucrania". Estas declaraciones ponen en evidencia lo complicado que sigue siendo el panorama político y militar, tanto para Rusia como para Europa, en el contexto de la guerra en Ucrania.

