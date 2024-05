La advertencia del ministro Bustinduy a las empresas que operan en Israel: "Tienen obligación legal de responder al requerimiento"

Pablo Bustinduy ministro de derechos sociales, consumo y agenda 2030 espera que el consejo de ministros reconozca al estado palestino y "que el mundo entero esté reaccionando ante el conflicto entre Israel y Palestina".

Pone sobre la mesa que el conflicto ha dejado "35.000 muertos en Palestina, una población de 2 millones de personas asediada, los hospitales bombardeados, mezquitas y las universidades". Hay que hacer lo que esté en nuestra mano para impedir que esto siga su curso. Esto se va a repetir durante generaciones, la pregunta será: "¿Qué hicisteis para impedir el genocidio en Gaza?"", se pregunta. Su intención es que se hagan "el mayor número de cosas posibles y lo antes posible porque la situación lamentablemente no puede esperar".

""El reconocimiento sirve para que el pueblo palestino pueda tener una voz reconocida"

En opinión del ministro el reconocimiento unilateral de España del estado palestino puede contribuir a que también le reconozca Israel. Más de 150 países en el mundo han reconocido también a Palestina. "El reconocimiento sirve para que el pueblo palestino y su gobierno pueda tener una voz reconocida como legítima que sea susceptible de derecho. Este gesto es muy importante porque nadie puede prever que esa negociación sea inminente. Es un mensaje que España manda a la comunidad internacional y al pueblo palestino".

Desde el ministerio de derechos sociales, consumo y agenda 2030 se ha enviado un requerimiento a empresas españolas con una actividad destacada en Israel para solicitarles información de qué medidas han tomado para que su actuación no contribuya al genocidio en curso. "Este es un mandato que aplica a toda la sociedad y también a los sectores económicos", añade.

Recuerda el ministro que las empresas tienen la obligación legal de responder al requerimiento. "Las empresas tienen que asegurarse de que toda su actividad respete los derechos humanos en el mundo entero", completa.

"Si me dedicara a comentar las declaraciones de Page no haría otra cosa"

Bustinduy ha comentado además la petición del presidente de Castilla La- Mancha, Emiliano García- Page de quitarle a Urtasun las competencias de tauromaquia. "Si yo me dedicara a comentar sus declaraciones cada vez que no estoy de acuerdo no haría otra cosa", señala.

Cree que los premios nacionales de cultura reflejan los valores y la sensibilidad de la sociedad. Apunta que las cifras dicen que menos de un 2% de la población española fue a los toros el pasado año. Cree que la pregunta es si es pertinente dedicar dinero público a premiar una actividad que una inmensa mayoría ya no comparte. "Hay un 52% más de personas que conviven con un animal, a esas familias que un animal sea objeto de maltrato hasta la muerte y eso se considere un espectáculo y eso se premie con dinero público les puede incomodar".