¿Qué implica que España reconozca el Estado palestino?

La posición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es clara desde hace meses. Considera que para solucionar el conflicto en Oriente Próximo es que la comunidad internacional reconozca a Palestina como Estado. Sánchez está decidido a hacerlo de la mano de los socios europeos y cree que los movimientos que se darán en el seno de Naciones Unidas facilitarán la decisión a otros países. Este movimiento no traería muchas consecuencias para España.

Pedro Sánchez no es el único defensor de los dos Estados. El propio secretario general de la ONU, António Guterres, aboga por esto, al igual que varios líderes mundiales. La posición del Presidente tendría pocas consecuencias. Según los expertos, este anuncio no es nuevo. Además, se trata de un gesto simbólico. En la práctica no implicaría ningún cambio inmediato. Polonia, República Checa, Rumanía, Eslovaquia, Chipre, Hungría, Suecia, Bulgaria y Malta son los países europeos que ya han reconocido a Palestina como Estado.

Un gesto simbólico y la apertura de un posible cauce

Que España dé este paso supondría aumentar la presión internacional en busca de una solución que ponga fin a 76 años de conflicto en la zona. Podría abrir un cauce y animar a otros países como Bélgica a hacerlo. Sánchez ha sido una de las pocas voces de la Unión Europea que activamente ha exigido la solución de los dos Estados. Alemania -que cierra filas con Israel-, Francia o Italia seguirán muy de cerca la posición española, también la Comisión Europea (CE).

Hace unos meses, en su visita a Israel y Egipto junto al primer ministro belga, Alexander De Croo, Sánchez exigió a Benjamin Netanyahu respetar el derecho internacional. Desde Rafah apeló a la comunidad internacional a reconocer el Estado palestino: "Valdría la pena que lo hiciésemos todos juntos, pero si eso no ocurre, España por supuesto tomará sus propias decisiones".

De los 193 Estados integrantes de las Naciones Unidas, un total de 139 han reconocido el Estado de Palestina, entre ellos se encuentran Rusia, China, Sudáfrica o Brasil. Entre los que no lo reconocen están la mayoría de los países europeos, junto a Canadá, Australia, Japón y Estados Unidos. De todos estos, Francia, Reino Unido y Estados Unidos tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU.

La solución de los dos Estados implica la creación del Estado palestino con plenos derechos e independencia en los territorios palestinos ocupados por Israel en 1967. Hablamos de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este.

