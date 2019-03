Acusan al alcalde de un pequeño pueblo alicantino de gastar 24.000 euros sin justificar

Aquí los vecinos no sólo ven su pueblo completamente arruinado, con una deuda de 5.000 euros por habitante sino que además saben que están pagando con sus impuestos los gastos personales de su alcalde. Porque, aunque no fue consejero de ninguna caja de ahorro, este edil socialista también tiró de su particular "tarjeta black" para afrontar comidas en los mejores restaurantes, estancias de hotel o billetes de avión, pero también compras en el super prácticamente todos los sábados del mes.

Recorrió el país sin escatimar en gastos porque él creía que su pueblo lo requería. Como cuando las arcas municipales estaban vacías y él pasó cinco días en Madrid con motivo de la feria Fitur, algo que no hace ni el alcalde de Benidorm, y cuando las arcas municipales estaban tan vacías. No tenían ni para pagar la luz de la escuela municipal.

Y es que mientras tanto, recorría la provincia de Alicante en taxi o celebró el final de su legislatura en un restaurante donde pagó más de 400 euros también con cargo al municipio u otros destinos más alejados de Bigastro como Barcelona, donde en abril de 2009 se pagó con la misma tarjeta en un discopub 162 euros en consumiciones. Llegó a gastar hasta 24.146 € de enero de 2009 a julio de 2011 con la tarjeta municipal. Gastos que, según la interventora municipal, no están justificados porque no hay ni tiquets ni facturas.

Parece que no aprendió de los pecados de su antecesor, porque llegó a la alcaldía en 2008 tras la entrada en prisión de el anterior alcalde también socialista, encarcelado por corrupción y a quien acusan de pucreazo. Ahora en la oposición dice que no devolverá ni un euro porque todo fue legal, pero tendrá que enfrentarse a la querella del Partido Popular y las responsabilidades y a la justicia si determina que se extralimitó en los gastos.