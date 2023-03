La actriz Hiba Abouk borra parte de sus fotos en redes con Achraf Hakimi tras las acusaciones de violación de una joven

La abogada del futbolista del Paris Saint- Germain, Achraf Hakimi, asegura que el deportista está sereno, que la chica que asegura haber sido violada por el jugador miente y que él está a disposición de la justicia. Según la versión de la joven ambos mantuvieron conversaciones a través de las redes sociales y finalmente decidieron verse en casa de él cuando su mujer, la actriz Hiba Abouk, y sus dos hijos se encontraban de viaje.

Mantiene la joven en su declaración que fue Achraf quien le envió un coche a su casa para que la llevara hasta su domicilio y una vez allí comenzó a besarla sin que ella quisiera. Posteriormente se habrían producido una serie de agresiones sexuales y esta joven habría escrito a un amigo para que fuera a buscarla a casa del deportista.

La presunta víctima ha declarado estos hechos en una comisaría de París, si bien no ha querido interponer denuncia, por lo que la Fiscalía gala ha actuado de oficio.

"Se está especulando con una posible separación de la pareja"

Apunta la periodista de Espejo Público Silvia González que la víctima lo tiene más complicado de lo que lo ha tenido la joven que denunció a Dani Alves por violación en Barcelona, ya que en este caso no hay pruebas biológicas. No hubo penetración, los abusos tuvieron lugar en un entorno privado y "puede ser que al no tener pruebas ella no quisiera denunciar y por eso la Fiscalía actúe de oficio".

La actriz Hiba Abouk no ha hecho declaraciones sobre el litigio legal en el que se ha visto envuelto su marido aunque sí ha borrado parte del contenido que tenían juntos en redes sociales y "se está especulando con rumores de separación de la pareja", mantiene Silvia González.